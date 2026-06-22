Βρετανία: Η πτώση Στάρμερ- Τι οδήγησε στην παραίτηση και τι ακολουθεί

Πώς θα εκλεγεί ο νέος ηγέτης των Εργατικών και ποια η διαδικασία;

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα (22/06), την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών, σηματοδοτώντας το τέλος της θητείας του στην Ντάουνινγκ Στριτ 10. Προχώρησε σε έναν σκληρό και άκρως αποκαλυπτικό απολογισμό της θητείας του, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το Εργατικό Κόμμα, όταν ανέλαβε τα ηνία του και αποκάλυψε ότι θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι να αναλάβει ο διάδοχός του. Γιατί παραιτήθηκε ο Στάρμερ;

Η πίεση προς τον ηγέτη των Εργατικών κλιμακωνόταν εδώ και καιρό, σύμφωνα με το BBC, εν μέσω απογοητευτικών ποσοστών δημοτικότητας για το κόμμα γενικά και για τον ίδιο προσωπικά. Η πρωθυπουργία του αποσταθεροποιήθηκε περαιτέρω νωρίτερα φέτος, μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που αναζωπύρωσαν ένα σκάνδαλο σχετικά με την απόφασή του να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον πρεσβευτή του στις ΗΠΑ. Μια ήττα σε επαναληπτικές εκλογές τον Φεβρουάριο, όπου οι Εργατικοί έχασαν μια άλλοτε ασφαλή έδρα από τους Πράσινους, αφού ο Στάρμερ εμπόδισε τον Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα, μετέτρεψε μια σειρά τοπικών και εθνικών εκλογών τον Μάιο σε “λυδία λίθο” για την ηγεσία του. Τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών του Μαΐου ήταν καταστροφικά, ακόμη χειρότερα από ό,τι φοβούνταν πολλοί στο κόμμα, ωθώντας τον Γουές Στρίτινγκ να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Υγείας, μαζί με μια ομάδα κατώτερων υπουργών.

Ο Στάρμερ συνέχισε να μάχεται, αλλά η εξουσία του εξασθένησε περαιτέρω όταν μια διαμάχη, που σιγοέβραζε εδώ και καιρό στα παρασκήνια σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες, ώθησε το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Τζον Χίλι, να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Άμυνας νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Μετά την εκλογή του Μπέρναμ στο Μέικερφιλντ, ο Στάρμερ αρχικά επέμεινε ότι θα αντιμετώπιζε οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηγεσίας του – προτού καταλήξει το Σαββατοκύριακο στο συμπέρασμα ότι οι βουλευτές των Εργατικών ήθελαν κάποιον άλλον να τους οδηγήσει στις επόμενες γενικές εκλογές. Πότε θα μπορούσε να εκλεγεί νέος ηγέτης;

Δεν έχουμε ακόμη το επίσημο χρονοδιάγραμμα για την επερχόμενη εσωκομματική εκλογική διαδικασία των Εργατικών, με το κόμμα να δηλώνει ότι θα συμφωνηθεί «σύντομα». Ωστόσο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι θα ζητήσει από την κυβερνώσα Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών οι υποψηφιότητες για τον νέο ηγέτη να ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και να κλείσουν στις 16 Ιουλίου, όταν το Κοινοβούλιο ξεκινά τις θερινές του διακοπές. Το καταστατικό των Εργατικών ορίζει ότι οι διεκδικητές πρέπει να προταθούν από 81 βουλευτές του κόμματος για να θέσουν υποψηφιότητα, περιορίζοντας τη δυνητική δεξαμενή των υποψηφίων σε τέσσερις. Πρέπει επίσης να κερδίσουν την υποστήριξη τουλάχιστον 32 από τις 634 τοπικές οργανώσεις των Εργατικών ή τριών οργανώσεων που συνδέονται με το κόμμα (συμπεριλαμβανομένων δύο εργατικών συνδικάτων).