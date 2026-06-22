Βρετανία: Η πτώση Στάρμερ- Τι οδήγησε στην παραίτηση και τι ακολουθεί

Πώς θα εκλεγεί ο νέος ηγέτης των Εργατικών και ποια η διαδικασία;
Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα (22/06), την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών, σηματοδοτώντας το τέλος της θητείας του στην Ντάουνινγκ Στριτ 10.
Προχώρησε σε έναν σκληρό και άκρως αποκαλυπτικό απολογισμό της θητείας του, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το Εργατικό Κόμμα, όταν ανέλαβε τα ηνία του και αποκάλυψε ότι θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι να αναλάβει ο διάδοχός του.
Γιατί παραιτήθηκε ο Στάρμερ;
Η πίεση προς τον ηγέτη των Εργατικών κλιμακωνόταν εδώ και καιρό, σύμφωνα με το BBC, εν μέσω απογοητευτικών ποσοστών δημοτικότητας για το κόμμα γενικά και για τον ίδιο προσωπικά.
Η πρωθυπουργία του αποσταθεροποιήθηκε περαιτέρω νωρίτερα φέτος, μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που αναζωπύρωσαν ένα σκάνδαλο σχετικά με την απόφασή του να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον πρεσβευτή του στις ΗΠΑ.
Μια ήττα σε επαναληπτικές εκλογές τον Φεβρουάριο, όπου οι Εργατικοί έχασαν μια άλλοτε ασφαλή έδρα από τους Πράσινους, αφού ο Στάρμερ εμπόδισε τον Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα, μετέτρεψε μια σειρά τοπικών και εθνικών εκλογών τον Μάιο σε “λυδία λίθο” για την ηγεσία του.
Τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών του Μαΐου ήταν καταστροφικά, ακόμη χειρότερα από ό,τι φοβούνταν πολλοί στο κόμμα, ωθώντας τον Γουές Στρίτινγκ να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Υγείας, μαζί με μια ομάδα κατώτερων υπουργών.
Ο Στάρμερ συνέχισε να μάχεται, αλλά η εξουσία του εξασθένησε περαιτέρω όταν μια διαμάχη, που σιγοέβραζε εδώ και καιρό στα παρασκήνια σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες, ώθησε το ιστορικό στέλεχος των Εργατικών, Τζον Χίλι, να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Άμυνας νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Μετά την εκλογή του Μπέρναμ στο Μέικερφιλντ, ο Στάρμερ αρχικά επέμεινε ότι θα αντιμετώπιζε οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ηγεσίας του – προτού καταλήξει το Σαββατοκύριακο στο συμπέρασμα ότι οι βουλευτές των Εργατικών ήθελαν κάποιον άλλον να τους οδηγήσει στις επόμενες γενικές εκλογές.
Πότε θα μπορούσε να εκλεγεί νέος ηγέτης;
Δεν έχουμε ακόμη το επίσημο χρονοδιάγραμμα για την επερχόμενη εσωκομματική εκλογική διαδικασία των Εργατικών, με το κόμμα να δηλώνει ότι θα συμφωνηθεί «σύντομα».
Ωστόσο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι θα ζητήσει από την κυβερνώσα Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών οι υποψηφιότητες για τον νέο ηγέτη να ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και να κλείσουν στις 16 Ιουλίου, όταν το Κοινοβούλιο ξεκινά τις θερινές του διακοπές.
Το καταστατικό των Εργατικών ορίζει ότι οι διεκδικητές πρέπει να προταθούν από 81 βουλευτές του κόμματος για να θέσουν υποψηφιότητα, περιορίζοντας τη δυνητική δεξαμενή των υποψηφίων σε τέσσερις.
Πρέπει επίσης να κερδίσουν την υποστήριξη τουλάχιστον 32 από τις 634 τοπικές οργανώσεις των Εργατικών ή τριών οργανώσεων που συνδέονται με το κόμμα (συμπεριλαμβανομένων δύο εργατικών συνδικάτων).
Μόλις λήξει αυτή η προθεσμία, οι διεκδικητές που έχουν “πιάσει” το όριο των υποψηφιοτήτων, θα τεθούν στην κρίση των μελών του κόμματος και των υποστηρικτών των συνεργαζόμενων συνδικάτων μέσω ψηφοφορίας.
Αυτό πιθανότατα θα συνοδευτεί από μια σειρά εσωκομματικών προεκλογικών συγκεντρώσεων και τηλεοπτικών debates κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς οι διεκδικητές θα παρουσιάζουν τις θέσεις τους.
Ο Στάρμερ ανέφερε ότι, αν συμβεί αυτό, ο νέος ηγέτης θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση του μέχρι την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου.
Θα υπάρξει ψηφοφορία;
Με τα τωρινά δεδομένα, ωστόσο, δεν είναι καθόλου βέβαιο αν θα χρειαστεί μια τέτοια ψηφοφορία.
Ο πρώην δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, του οποίου η εκλογή ως βουλευτή για το Μέικερφιλντ την περασμένη εβδομάδα τού άνοιξε τον δρόμο για να διεκδικήσει την ηγεσία, επιβεβαίωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα.
Ωστόσο, ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος θεωρούνταν πιθανός αντίπαλος για την ηγεσία, απέκλεισε την υποψηφιότητά του και δήλωσε τη στήριξή του στον Μπέρναμ.
Άλλοι πιθανοί διεκδικητές, συμπεριλαμβανομένης της πρώην αναπληρώτριας αρχηγού Άντζελα Ρέινερ, δεν έχουν ακόμη δηλώσει αν προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα.
Εάν κανείς άλλος βουλευτής δεν μπει στην κούρσα της διαδοχής, ο Μπέρναμ θα αναδειχθεί νέος ηγέτης των Εργατικών χωρίς να χρειαστεί ψηφοφορία, επιταχύνοντας ραγδαία την είσοδό του στην Ντάουνινγκ Στριτ 10.
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