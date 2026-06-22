Πέτρος Συναδινός: Ο Πατρινός πίσω από την ανακαίνιση του Καραϊσκάκη

Ο Ολυμπιακός πήρε την ομόφωνη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά για το Νέο Καραϊσκάκη.

Αποκαλύφθηκαν σημαντικές λεπτομέρειες για τη χωρητικότητα, το ύψος, τον σχεδιασμό, αλλά και το κόστος των 250.000.000 ευρώ, που θα καλυφθεί αποκλειστικά από την ΠΑΕ. Επιβεβαιώθηκε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει το νέο γήπεδο.

Σπουδαία ημέρα για τον Ολυμπιακό η 22η Ιουνίου του 2026, καθώς έγινε ακόμα ένα βήμα προς τη δημιουργία του “Νέου Γ. Καραϊσκάκης”, η χωρητικότητα του οποίου θα φτάσει τους 50.000 θεατές.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα (22/06) παρουσιάστηκαν τα σχέδια στο ΔΣ του Δήμου Πειραιά, τα οποία και εγκρίθηκαν.

Το μεγαλόπνοο σχέδιο για την αλλαγή-ανανέωση-επέκταση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης παίρνει σάρκα και οστά. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να φτιάξει το πιο σύγχρονο και το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας. Ένα μοναδικό έργο, το οποίο θα δημιουργηθεί αποκλειστικά με ιδιωτικούς πόρους, αναμένεται να ξεπεράσουν τα 250.000.000 ευρώ.



Ποσό που θα καλυφθεί από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει όλες τις λεπτομέρειες το προσεχές διάστημα. Καθώς όπως επιβεβαιώθηκα και σήμερα, όλα είναι έτοιμα για αυτό το σπουδαίο έργο.

Και αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα, στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά. Εκεί όπου για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες, αλλά και σχέδια του Νέου Καραϊσκάκη. Συγκεκριμένα, οι τεχνικοί Σύμβουλοι του Ολυμπιακού και οι αρχιτέκτονες – συνεργάτες του συλλόγου, παρουσίασαν τα Σχέδια του γηπέδου. Κάνοντας το πρώτο βήμα για το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην Ιστορία του Ολυμπιακού και του Πειραιά. Ένα ιστορικό έργο-σταθμός, που αλλάζει την πόλη και την ιστορία του Θρύλου.

Επι της ουσίας οι τεχνικοί σύμβουλοι και Αρχιτέκτονες της ΠΑΕ παρουσίασαν το έργο στη Δημοτική Αρχή και ζήτησαν το αυτονόητο: Να υπάρξει διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει σε ύψος και χωρητικότητα το γήπεδο!

Μάλιστα, παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλα τα έργα που θα γίνουν, με στόχο τη βελτίωση και της περιβαλλοντικής ζωής της περιοχής. Ενώ επιβεβαιώθηκε ότι το νέο γήπεδο δεν θα είναι απλά από τα πιο σύγχρονα, όμορφα και πολυχρηστικά γήπεδα της Ευρώπης, αλλά και ότι η χωρητικότητά του θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις!

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής του Φαληρικού όρμου, ζητήθηκε από τον Δήμο Πειραιά να διασφαλιστεί η συμβατότητα του έργου ανάπλασης και αναβάθμισης του «Γεώργιος Καραισκάκης» με το υπό θεσμοθέτηση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.). Αυτό ουσιαστικά είναι το πρώτο βήμα για την κατασκευή του «Νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης». Το οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν και ο Γιάννης Μώραλης επικεφαλής αρχιτέκων, συμπολίτης Πέτρος Συναδινός, θα γίνει με αυτοχρηματοδότηση. Δηλαδή δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο, καθώς αφού τα τουλάχιστον 250 εκατομμύρια ευρώ που θα απαιτηθούν για την περάτωση του έργου, θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Από τον Ολυμπιακό, μάλιστα, επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά ότι η παρουσίαση εν συνόλω του έργου, που θα αλλάξει την Ιστορία του Ολυμπιακού, θα γίνει από τον πρόεδρο της ΠΑΕ κ. Βαγγέλη Μαρινάκη τις επόμενες ημέρες.

Η πρόταση του Ολυμπιακού εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά. Με το πρώτο… επίσημο βήμα για τις εξελίξεις να γίνεται. Αλλά ταυτόχρονα με αυτό το σπουδαίο βήμα, αποκαλύφθηκαν και πολλές σημαντικές λεπτομέρειες για το πώς θα είναι το νέο γήπεδο. Τα οποίο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει τα εξής:

Αύξηση της χωρητικότητας σε περισσότερες από 50.000 θέσεις.

Το μεγαλύτερο και πλέον υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας.

Τεχνολογικά αθλητική προηγμένη εγκατάσταση, με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στον πυρήνα του σχεδιασμού της.

⁠Ευέλικτο και πολυλειτουργικό γήπεδο, σχεδιασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα, διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας παγκόσμιας εμβέλειας.

Το έργο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή.

Ασφαλής και άνετη διακίνηση θεατών (νέα κλιμακοστάσια, κυλιόμενες σκάλες, ασανσέρ)

Μοναδικοί χώροι και παροχές που θα κάνουν τον επισκέπτη να ζει μια σπουδαία αθλητική και πολιτιστική εμπειρία.