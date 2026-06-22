Δημοτικό Συμβούλιο- Εισήγηση Πελετίδη: Η πόλη απαιτεί υπόγεια διέλευση του τρένου και απόδοση του θαλάσσιου μετώπου στην Πάτρα

Με εισηγητή τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα: «Μέτρα προς επίτευξη της επιθυμίας του Πατραϊκού λαού, η διέλευση του τρένου από την Πάτρα να είναι υπόγεια και στην επιφάνειά του να διαμορφωθεί γραμμικό πάρκο και να αποδοθεί η χερσαία ζώνη του βόρειου λιμένα στον Δήμο Πατρέων. Εξέταση των συνεπειών του master plan του Ο.Λ.ΠΑ. στο νέο λιμάνι και μέτρα αντιμετώπισής τους».

Η εισήγηση του Δημάρχου

«Το Δημοτικό μας Συμβούλιο διαχρονικά, εκφράζοντας την βούληση του πατραϊκού λαού, απαιτούσε και συνεχίζει να απαιτεί από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, το παλιό λιμάνι όπως και το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο, να αποδοθεί στον Δήμο Πατρέων, δηλαδή στον ιδιοκτήτη του, που είναι ο πατραϊκός λαός. Η έκταση αυτή αποτελεί ζωτικής σημασίας χώρο για την απρόσκοπτη επαφή του με το υγρό στοιχείο, τη θάλασσα.

Αποτελεί το φυσικό περιβάλλον, που πρέπει να υπερασπίσουμε από την ιδιωτικοποίηση και την παράδοση σε επιχειρηματικούς ομίλους, που είναι στους σχεδιασμούς των κατόχων του πλούτου, και του ΤΑΙΠΕΔ.

Η απαίτησή μας για οριστική παραχώρηση, για την ελεύθερη πρόσβαση και την δωρεάν χρήση ώστε να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες στην ξεκούραση, την αναψυχή, στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, ικανοποιήθηκε εν μέρει με τις πρωτοβουλίες και τη δημιουργία του Νότιου Πάρκου, αλλά και την νομική του παραχώρηση τον Ιούλιο του 2018. Από την παραχώρηση εξαιρέθηκε το Βόρειο 1 Δήμος Πατρέων Αρ.Εσωτ.Αλλ : 9863 / 2026 Ημ/νία: 19/06/2026 (παλιό) λιμάνι που παρέμεινε στο ΤΑΙΠΕΔ και τον Ο.Λ.ΠΑ. Δεν υλοποιήθηκε η μεταφορά όλων των λειτουργιών και εγκαταστάσεων στο νέο λιμάνι, προκειμένου να ενταχθεί στην ανάπλαση της παραλιακής ζώνης και αυτού του υπερπολύτιμου χώρου.

Έγινε το αντίθετο. Το υπερταμείο - ΤΑΙΠΕΔ θεωρώντας τον χώρο οικονομικό φιλέτο, χαρτοφυλάκιο, προχώρησαν τα οικονομικά τους σχέδια, στοχεύοντας στην προσέλκυση επενδυτών με παραχώρηση δραστηριοτήτων, για να αντλήσουν πλούτο. Με την σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης της Ν.Δ. και με αποφάσεις των κυβερνητικών οργάνων παρεμβαίνουν νομοθετικά (master plan) και καθορίζοντας τις χερσαίες και θαλάσσιες ζώνες της, οικοδομικά τετράγωνα και χρήσεις εντός αυτής της περιοχής. Τους εξασφάλισαν και 12,5 εκατ. ευρώ, χρήματα του ελληνικού λαού, για να κάνουν όλα τα αναγκαία έργα, χωρίς να βάλουν οι ίδιοι, δεκάρα τσακιστή.

Η κερδοσκοπική προσέγγιση της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ, υπερισχύει της ζωής του πατραϊκού λαού, των αναγκών του, του μέλλοντος των παιδιών του.

Προβάλλουν ότι θα έρθει «ανάπτυξη» και νέες θέσεις εργασίας, δημιουργώντας μια νέα οικονομική δραστηριότητας στην χερσαία ζώνη του παλιού λιμένα. Οι εργαζόμενοι και οι βιοπαλαιστές επαγγελματίες και έμποροι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα θετικό από την «ανάπτυξη» που ευαγγελίζονται η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Η κερδοφορία και η ανάπτυξη των «επενδυτών» πατάνε πάνω στην αύξηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και το τσάκισμα των βιοπαλαιστών επαγγελματιών. Τα κέρδη πηγαίνουν στις τσέπες όσων κατέχουν ήδη τον πλούτο, με τα λαϊκά προβλήματα να οξύνονται και τους εργαζόμενους να είναι αντιμέτωποι με τα ευέλικτα ωράρια εργασίας, τα 13ωρα, τα αυξημένα εργατικά «ατυχήματα» και τη μείωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την αδυναμία των λαϊκών οικογενειών να βγάλουν το μήνα, στο σπίτι, το γραφείο, στα μαγαζιά τους.

Προσπαθούν να πείσουν τον πατραϊκό λαό, ότι η μαρίνα για μέγα γιότ θα φέρει πλούσιους τουρίστες. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο κάθε επισκέπτης, δεν έρχεται στην Πάτρα για να δει τσιμεντένια τείχη και «πλωτά παλάτια». Έρχεται για τον φυσικό πλούτο του τόπου, για να έρθει σε επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά της Πάτρας και της γύρω περιοχής.

Το εγκεκριμένο πλέον master plan και οι περιβαλλοντικές μελέτες που προωθούν, δεν αποτελούν σχέδιο «ανάπτυξης» για την πόλη μας. Η κυβέρνηση με τους κατόχους του πλούτου και μεγαλοεπενδυτές, πήραν την απόφαση για τα δικά τους συμφέροντα, να «θάψουν» την πόλη μας. Αποβάλλουν τον ιδιοκτήτη της δημόσιας περιουσίας, δεν μας επιτρέπουν να χαρούμε την αυλή μας, να την φροντίζουμε, και να σχεδιάσουμε τον χώρο, με βάση τις ανάγκες μας. Θέλουν να μας μετατρέψουν σε πελάτες, που θα τους καταθέτουμε τον οβολό μας.

Σχεδιάζουν μια ιδιωτική μαρίνα για μέγα γιότ, για να παρκάρουν σε ασφαλή χώρο τα σκάφη τους και με αυτό το πρόσχημα να έχουν στην χερσαία ζώνη, στο φιλέτο της πόλης, ένα εμπορικό κέντρο που θα μεταφερθεί η οικονομική δραστηριότητα της πόλης.

Οι «επενδυτές» της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ καταστρέφουν τον φυσικό μας πλούτο. Η περιβαλλοντική τους μελέτη ανοίγει παράθυρο για περιοχές δόμησης, τσιμεντοποίησης, υποστηρικτικών υποδομών για εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα, για εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας μιγμάτων γεωτρήσεων και λοιπών απαιτούμενων προϊόντων και υλικών.

Παράλληλα οι ζώνες που χωρίζεται το Νότιο Λιμάνι με βάση το master plan περιλαμβάνουν: ζώνη χερσαίας εναπόθεσης (dry-berth), εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας για τη διαχείριση σκαφών, ενεργειακό κόμβο LNG (με χωροθέτηση εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην οποία περιλαμβάνεται και μονάδα επαναεριοποίησης), εμπορικό τμήμα για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) και γενικού φορτίου), ζώνη ακτοπλοΐας.

Προβλέπεται η δημιουργία μιας ειδικής βάσης στο λιμάνι της Πάτρας που θα εξυπηρετεί έρευνες και εργασίες για υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) στη θάλασσα, με το λιμάνι να λειτουργεί και ως κέντρο υποστήριξης θαλάσσιων ενεργειακών έργων, με δεδομένη και τη συμφωνία για ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο 2 του Βορειοδυτικού Ιονίου. Σε αυτή την πρόβλεψη εντάσσεται και η εγκατάσταση προσωρινών εγκαταστάσεων διαχείρισης Λάσπης Εξορύξεων (mud plant). Η λιμενική αυτή εγκατάσταση διαχειρίζεται ειδικά υγρά γεώτρησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ενώ προσωρινές εγκαταστάσεις τέτοιου είδους προβλέπονται και τον Βόρειο Λιμένα. Απόβλητα που περιέχουν πολλές επικίνδυνες ουσίες (από βαρέα μέταλλα έως και καρκινογόνους πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες), ενώ σε περίπτωση διαρροών μολύνεται το υπέδαφος, τα υπόγεια ύδατα, η θάλασσα, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος έκλυσης αερίων.

Όλες αυτές οι εγκαταστάσεις, του LNG, αλλά και των μειγμάτων εξορύξεων είναι μέσα σε κατοικημένη περιοχή, δίπλα από τα σχολεία και τους χώρους αναψυχής που παίζουν τα παιδιά μας, που ο πατραϊκός λαός ζει και εργάζεται.

Το Προεδρικό Διάταγμα μπορεί και πρέπει να αλλάξει με νόμο παραχώρησης, όπως έγινε για τα υπόλοιπα τμήματα. Η ιστορία της Πάτρας έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι όταν ο πατραϊκός λαός το αποφασίσει και βγει μπροστά, μπορεί να ανατρέψει τις αντιλαϊκές αποφάσεις.

Κανένας νόμος και καμιά υπογραφή δεν εφαρμόστηκε, όταν βρήκε απέναντί της τον οργανωμένο, παλλαϊκό ξεσηκωμό μιας πόλης. Όπως κερδίσαμε το θαλάσσιο μέτωπο με σκληρούς αγώνες τα προηγούμενα χρόνια, έτσι θα το υπερασπιστούμε και τώρα.

Για τη λειτουργία του λιμανιού και τα συμφέροντα που θέλουν να εξυπηρετήσουν θυσιάζουν το μέλλον των παιδιών μας και το μέλλον της πόλης μας. Το λιμάνι της πόλης μας θέλουμε να λειτουργεί, όχι όμως εις βάρος του πατραϊκού λαού.

Όλοι θα κριθούμε για την στάση μας, την συμμετοχή μας. Οι πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν την ψήφο του πατραϊκού λαού, με σαφήνεια καλούνται να τοποθετηθούν.

Κάθε σπιθαμή του τόπου μας πρέπει να είναι διαθέσιμη προς χρήση από το λαό, τους φορείς και τους συλλόγους του, δωρεάν, για την ικανοποίηση των αναγκών του.

Διεκδικούμε ολόκληρη τη χερσαία ζώνη του βόρειου λιμένα, δωρεάν, για τις ανάγκες του λαού της πόλης. Θέλουμε ένα ενιαίο, μεγάλο, πράσινο, παραθαλάσσιο πάρκο με χώρους αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού. Να ενταχθεί στον σχεδιασμό και την συνολική ανάπλαση της παραλιακής ζώνης.

Οι αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου είναι πεντακάθαρες για το παραθαλάσσιο μέτωπο της πόλης μας, όπως και για τη διέλευση του τρένου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνες αποφάσεις του, μαζί με τον πατραϊκό λαό και τους φορείς του, με το δίκιο τους μπροστά και τη μαχητική διεκδίκηση όλων των προηγούμενων χρόνων, κατάφεραν να αποσπάσουν τη δέσμευση της Κυβέρνησης, του αρμόδιου Υπουργείου και του ίδιου του Πρωθυπουργού, για την υπογειοποίηση 5,2 χιλιομέτρων της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, εντός του αστικού ιστού της Πάτρας. Μάλιστα, η δέσμευση αυτή είχε περάσει και στη φάση της υλοποίησης, καθώς προχώρησε ο ανταγωνιστικός διάλογος, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση για την υπογειοποίηση και του τμήματος από το Ρίο έως την οδό Κανελλοπούλου.

Οι εξελίξεις για τη μη χρηματοδότηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν αλλάζει τη σταθερή διεκδίκηση της πόλης μας και φυσικά θεωρούμε ότι απ’ την πλευρά της Κυβέρνησης πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και σε κάθε περίπτωση, να μην υπάρξει ούτε σκέψη για «διχοτομικές» λύσεις, στη λογική του δήθεν «ρεαλισμού», λόγω απόρριψης του αιτήματος.

Άλλωστε, τα έργα που εγκρίθηκαν απ’ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δείχνουν καθαρά ότι όταν εξυπηρετούνται συγκεκριμένες προτεραιότητες, π.χ. οι πολεμικοί σχεδιασμοί. Ο πατραϊκός λαός, σε όλη αυτή την πορεία, είχε απέναντί του και τους διάφορους «καλοθελητές» του συστήματος και στην πόλη μας, όσους δεν μπορούν να διανοηθούν ότι μπορείς να διεκδικείς, σε σύγκρουση με μεγάλα συμφέροντα.

Είναι αυτονόητο, ότι η πόλη μας δεν μπορεί να διχοτομηθεί σε όλο της το μήκος, επειδή το κεντρικό κράτος και οι κυβερνήσεις αρνούνται να δουν τι είναι σημαντικό και τι όχι για το μέλλον των επόμενων αιώνων!

Και είναι γνωστό, ότι στην πραγματικότητα αμφισβητείται και το τμήμα που η Κυβέρνηση έκανε αποδεκτό για υπογειοποίηση.

Η Ε.Ε., στα πλαίσια των προτεραιοτήτων της από την συμμετοχή της, και της χώρας μας στις πολεμικές συγκρούσεις, με κυνικότατο τρόπο απέρριψε την χρηματοδότηση του. Είναι προφανέστατο, ότι δεν θα αποδεχθούμε να πληρώσει η πόλη μας τις συνέπειες κάθε επικίνδυνης και αντιλαϊκής πολιτικής, που για τις ανάγκες του λαού μας, θα επιδιώκουμε την ανατροπή της.

Οι δεσμεύσεις που ακούστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, από πρωθυπουργούς, υπουργούς και κυβερνητικούς εκπροσώπους δεν τηρήθηκαν, όλοι αυτοί μπορεί να άλλαξαν ιεραρχήσεις και σχεδιασμούς, ο πατραϊκός λαός όμως δεν άλλαξε. Δεν θα χαρίσει την «αυλή» της πόλης μας, την πρόσβαση στη θάλασσα και το μέλλον της σε κανέναν.

Από τις στρατηγικές επιλογές των κυβερνήσεων και τους σχεδιασμούς τους, είναι ξεκάθαρο ότι συγκρούονται δύο κόσμοι. Από τη μία οι επιχειρηματικοί όμιλοι που θα αποκομίσουν τεράστια κέρδη από τις παραπάνω ενέργειες, χωρίς να λογαριάζουν τις επιπτώσεις στην υγεία του λαού μας, το περιβάλλον και το μέλλον της πόλης μας, που θυσιάζεται για να εξυπηρετήσει ανάλογα με τις συγκυρίες (γεωπολιτικές, οικονομικές, πολεμικές) τις δεσμεύσεις και τις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων και της Ε.Ε. Και από την άλλη οι εργαζόμενοι, ο πατραϊκός λαός και τα παιδιά του που καλούνται συνεχώς να «βάλουν πλάτη» για να προστατεύονται τα κέρδη των λίγων, βιώνοντας την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωή τους και παλεύοντας καθημερινά για να επιβιώσουν.

Ξεκινάμε.

Ενεργοποιούμε κάθε γειτονιά, κάθε εργατικό σωματείο, κάθε πολιτιστικό και αθλητικό σύλλογο, παίρνουμε θέση και αποφάσεις, η νεολαία της πόλης μας πρέπει να βάλει την σφραγίδα της σ' αυτό τον αγώνα, που αφορά το μέλλον τους, την ζωή τους.

Δεν θα θυσιάσουμε την πόλη για τα συμφέροντα του πλούτου, των δανειστών.

Το μέλλον των παιδιών μας και της πόλης, δεν ξεπουλιούνται.

Το θαλάσσιο μέτωπο ανήκει στο λαό της Πάτρας, στον ελληνικό λαό.

Διεκδικούμε:

· Με νομοθετική ρύθμιση να παραχωρηθεί η Χερσαία Ζώνη του Βόρειου Λιμένα της Πάτρας στο Δήμο Πατρέων και στον πατραϊκό λαό, να σταματήσει κάθε σχεδιασμός για την παράδοση του παραλιακού μετώπου στους επιχειρηματικούς-τουριστικούς ομίλους.

· Την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής από το Ρίο μέχρι το νέο Λιμάνι της Πάτρας, με ταυτόχρονη διαμόρφωση γραμμικού πάρκου στην επιφάνεια της και λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου».