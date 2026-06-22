Ο Μέσι γράφει ιστορία: Γίνεται ο κορυφαίος σκόρερ στα Μουντιάλ- ΒΙΝΤΕΟ

Ο Λιονέλ Μέσι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από τον πλανήτη και φρόντισε να το αποδείξει και στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία για το Μουντιάλ.

Ο θρυλικός Λιονέλ Μέσι έγραψε για ακόμα μία φορά ιστορία. Ο Αργεντινός σταρ, αφού πρώτα έχασε πέναλτι κόντρα στην Αυστρία, βρήκε δίχτυα με ένα υπέροχο πλασέ και έδωσε το προβάδισμα στην Αργεντινή.

Το συγκεκριμένο γκολ θα μνημονεύεται για πάντα, καθώς με αυτό ο Μέσι έφτασε τα 17 σε τελική φάση Μουντιάλ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε που έχει 16 γκολ.

Οι κορυφαίοι σκόρερ των Μουντιάλ

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) – 17 γκολ

Μίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία) – 16 γκολ

Ρονάλντο Ναζάριο (Βραζιλία) – 15 γκολ

Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία) – 14 γκολ

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία) – 14 γκολ

Ζυστ Φοντέν (Γαλλία) – 13 γκολ

Πελέ (Βραζιλία) – 12 γκολ

Σάντορ Κότσις (Ουγγαρία) – 11 γκολ

Γιούργκεν Κλίνσμαν (Γερμανία) – 11 γκολ

Ο Λιονέλ Μέσι είχε την ευκαιρία να ανοίξει νωρίτερα το σκορ στην αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία, αλλά αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα άουτ.