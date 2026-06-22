Πάτρα: Επίθεση σε 16χρονη από ανήλικη- Νέο περιστατικό βίας

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγγέλθηκε στην Αστυνομία της Πάτρας, σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων που έχουν απασχολήσει τις αρχές το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλαν σήμερα οι γονείς 16χρονης, η ανήλικη φέρεται να δέχθηκε απρόκλητη επίθεση το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάντου. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη φέρεται να δέχθηκε χτύπημα από συνομήλική της, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία προφανής αφορμή.

Για το περιστατικό έχει κινηθεί προανακριτική διαδικασία από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες και την ταυτότητα της εμπλεκόμενης ανήλικης.