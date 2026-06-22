Φωτιά Ακραίφνιο: Σε ύφεση το μέτωπο- Εκτεταμένες ζημιές και νεκρά ζώα

21.47: Σοβαρές υλικές ζημιές και απώλειες ζωικού κεφαλαίου προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα (22/06) στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, διανύοντας μια απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων.

Μάλιστα, πέρασε την Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς τη διασταύρωση του Ταξιάρχη και το παλιό νοσοκομείο.

Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία προχώρησε και σε αποκλεισμούς σημείων, η διαχείριση του μετώπου αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη.

Πλέον το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε ύφεση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 118 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα και από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα (εκ των οποίων το 1 για συντονισμό).

Νωρίτερα, είχε σταλεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Δεκάδες νεκρά ζώα

Το ισχυρότερο πλήγμα δέχθηκε μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα, που βρισκόταν λίγο πιο πάνω από το νεκροταφείο του χωριού. Η μάντρα κάηκε ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες κατέστρεψαν γεωργικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης διατηρούσε στη μονάδα περίπου 60 μοσχάρια καθώς και πρόβατα. Αρκετά από τα ζώα έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες, ενώ όσα κατάφεραν να γλιτώσουν έχουν διασκορπιστεί τρομαγμένα στη γύρω περιοχή. Παράλληλα, κάηκαν πολλές εκτάσεις με ελαιόδεντρα και φιστικιές.

21.03: Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δεύτερας στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Κανονικά διεξάγεται, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ. ΑΣ., η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας, όπου νωρίτερα είχε διακοπεί και στα δύο ρεύματα λόγω της φωτιάς.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν ενάντια στη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15.00 σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Για την ασφάλεια των οδηγών και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας στο ύψος από Κάστρο έως Θήβα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενώ η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Τροχαίας.

Νωρίτερα, στις 15.32, προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη μέσω του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε οικίες και υποδομές.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ορχωμενού, κ. Γιώργο Τζαβάρα δεν κινδυνεύει το χωριό Ακραίφνιο. Όπως τόνισε ο ίδιος μιλώντας στον ANT1, η φωτιά κατευθύνεται προς την Υλίκη και την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, ενώ κάηκε και ένα ποιμνιοστάσιο.