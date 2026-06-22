Δολοφονία Σταυρούλας: Τα ιατροδικαστικά πορίσματα επαληθεύουν την ομολογία- Πού εστιάζει πλέον η έρευνα

Τα πορίσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης έρχονται να επιβεβαιώσουν την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου για τον θάνατο της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, με τις Αρχές να εστιάζουν πλέον στη διερεύνηση των κινήτρων του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη, ο θάνατος της γυναίκας αποδίδεται σε κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από αμβλύ αντικείμενο. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η νεκροψία-νεκροτομή διεξήχθη υπό δυσχερείς συνθήκες λόγω της προχωρημένης σήψης της σορού, η οποία είχε ενταφιαστεί περίπου 20 ημέρες πριν — χρονικό σημείο στο οποίο τοποθετείται και ο θάνατος. Εντοπίστηκαν επίσης επιφανειακές αμυχές από αιχμηρό αντικείμενο στην αριστερή μαστική χώρα, οι οποίες δεν συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο. Αναμένονται ακόμη τα αποτελέσματα εργαστηριακών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Τι περιγράφει η ομολογία

Σύμφωνα με την κατάθεση του κατηγορούμενου, μεταξύ των δύο ξέσπασε καυγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου η 45χρονη φέρεται να έπεσε και να χτύπησε στο κεφάλι. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι στη συνέχεια τη χτύπησε με μπουκάλι κρασιού που έσπασε, την έδεσε και τη φίμωσε, και αργότερα τη μαχαίρωσε δύο με τρεις φορές. Όταν διαπίστωσε ότι ήταν ακόμη εν ζωή, τη χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι με ξύλο.

Η απόπειρα συγκάλυψης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιχείρησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος. Τοποθέτησε τη σορό σε σακούλες, ανέλαβε χρήματα από τραπεζικές κάρτες της θύματος για να δημιουργήσει την εντύπωση ληστείας, και την επόμενη ημέρα μετέφερε τη σορό σε χωράφι στον Βατόλακο Χανίων, όπου την έθαψε. Για περισσότερες από τρεις εβδομάδες εμφανιζόταν δημοσίως ως πρόσωπο που αναζητούσε την εξαφανισμένη, παραχωρώντας μάλιστα συνεντεύξεις.

Πώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση διαδραμάτισε υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο κατέγραφε την είσοδο της 45χρονης στην οικία του κατηγορούμενου χωρίς να αποτυπώνεται η αποχώρησή της. Παράλληλα, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του ενίσχυσαν τις υποψίες των Αρχών. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισε ελάχιστα αλλά κρίσιμα ίχνη αίματος, τα οποία ταυτοποιήθηκαν μέσω DNA με την παθούσα. Υπό το βάρος των στοιχείων, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη 22 ημέρες μετά τον θάνατο της γυναίκας.