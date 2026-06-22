Ζωγράφου: Θλιβερό τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης 47χρονου

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 47χρονου Νικόλα Λεβέντη, τον οποίο αναζητούσαν οι οικείοι του επί μέρες.

Ο Νικόλας Λεβέντης εντοπίστηκε νεκρός στο Γουδή, ενώ τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο 47χρονος είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του Ζωγράφου στις 14 Ιουνίου 2026. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή του και, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, δημοσιοποίησε τα στοιχεία του, καθώς υπήρχαν λόγοι που καθιστούσαν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Σε ανακοίνωσή του, το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του Νικόλα Λεβέντη, δηλώνοντας ότι θα βρίσκεται στο πλευρό της για κάθε υποστήριξη που χρειαστεί.