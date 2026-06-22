Βασίλης Αϊβαλής: Έτσι φτάσαμε στο αδιέξοδο για το τρένο- Η διεκδίκηση για πλήρη υπογειοποίηση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις κινητοποιήσεις

Την υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής στον βασικό πολεοδομικό ιστό της Πάτρας ζητά με ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής, ο οποίος ασκεί κριτική τόσο στην κυβέρνηση για την απουσία δεσμεύσεων και καθυστερήσεις, όσο και στη Δημοτική Αρχή για τη μη συμμετοχή της στην τεχνική επιτροπή του αρμόδιου υπουργού.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Η θέση μας ως παράταξη όσον αφορά τον τρόπο διέλευσης του τρένου από την πόλη της Πάτρας είναι πολλάκις διατυπωμένη.

Υπογειοποίηση της ΝΣΓ στον βασικό πολεοδομικό ιστό της πόλης μας. Οτιδήποτε άλλο διχοτομεί την πόλη μας υποθηκεύει την πρόοδο της και είναι ενάντια σε κάθε προτεραιότητα του λαού της πόλης μας, τις νέες γενιές και στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Στην άποψη αυτή όμως δεν είμαστε μόνοι μας. Το σύνολο των πολιτών της Πάτρας -πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- επιθυμούν την υπογειοποίηση της ΝΣΓ.

Απέναντι σε αυτή τη σαφή βούληση της τοπικής κοινωνίας, η κυβέρνηση πλέον δεν δεσμεύεται για τίποτα συγκεκριμένο. Περιορίζεται σε εξαγγελίες περί διεκδίκησης χρηματοδότησης μόνο για το ιστορικό κέντρο της πόλης, στο τμήμα Αγίου Διονυσίου – Αγίου Ανδρέα. Μάλιστα, ενώ είχε δεσμευθεί ότι η σχετική πρόταση χρηματοδότησης θα κατατεθεί τον Μάρτιο, στη συνέχεια μετέθεσε την υποβολή της για το φθινόπωρο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε ενημερωθεί για κάποια ουσιαστική εξέλιξη.

Την ίδια στιγμή, διακινούνται –τουλάχιστον σε δημοσιογραφικό επίπεδο– πληροφορίες για εναλλακτικό σενάριο υπόγειας χάραξης, σχεδόν ίδιου μήκους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση προς εμάς για το περιεχόμενο ή την αξιολόγηση αυτών των σεναρίων.

Αλήθεια, πού βρίσκονται σήμερα οι δημόσιες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού ότι θα «βάλει πλάτη» ώστε να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί η υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής από την οδό Κανελλοπούλου;

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν το Υπουργείο εξακολουθεί να μην έχει αποστείλει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το πλήρες σκεπτικό απόρριψης της πρότασης χρηματοδότησης, αλλά μόνο αποσπασματικά στοιχεία, γεγονός που δεν επιτρέπει την πλήρη αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων.

Και από την άλλη πλευρά, η Δημοτική Αρχή επαναλαμβάνει σοβαρά πολιτικά λάθη. Επέλεξε να μην συμμετάσχει στην τεχνική επιτροπή που συγκρότησε –έστω και προσχηματικά– ο αρμόδιος Υπουργός, η οποία περιορίστηκε άλλωστε σε μία μόνο συνεδρίαση. Ως αποτέλεσμα, ο Δήμος δεν έχει επίσημη εικόνα των όσων συζητήθηκαν, δεν μπορεί να ενημερώσει υπεύθυνα τους πολίτες ούτε να μπορεί να καταγγείλει τεκμηριωμένα τις λανθασμένες επιλογές του σχεδιασμού, ακριβώς επειδή απουσίαζε από τη διαδικασία.

Πολιτικά λάθη τα οποία κάνει εδώ και χρόνια η Δημοτική Αρχή. Όταν η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα αποδέχτηκε την τεκμηριωμένη και κοστολογημένη πρόταση του ΤΕΕ για υπογειοποίηση από την Κανελλοπούλου, η Δημοτική Αρχή, αντί να στηρίξει αυτή τη σημαντική κατάκτηση ως ελάχιστη βάση διεκδίκησης και στη συνέχεια να επιδιώξει μια ακόμη καλύτερη λύση, επέλεξε να μην συναινέσει και να θέσει ως αποκλειστικό στόχο την υπογειοποίηση από το Ρίο, χωρίς καμία εξασφαλισμένη δέσμευση.

Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής είναι σήμερα ορατό. Τα χρόνια πέρασαν, το κόστος των υλικών και των κατασκευών αυξήθηκε δραματικά, τα οφέλη της υπογειοποίησης δεν διαφοροποιήθηκαν ουσιαστικά, και σήμερα η Πάτρα και οι πολίτες της βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα δυσμενές αποτέλεσμα.

Η θέση μας για τη Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή είναι ξεκάθαρη. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την υπογειοποίηση στον βασικό πολεοδομικό ιστό της πόλης (από Κανελλοπούλου), και θα συμμετάσχουμε ενεργά σε κάθε κινητοποίηση που υπηρετεί αυτόν τον στόχο.

Ωστόσο, η διεκδίκηση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις κινητοποιήσεις. Ο Δήμος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλία, να συνεργαστεί, με όλους τους αρμόδιους επιστημονικούς και τεχνικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό ώστε να διαμορφώσει τεχνοκρατικά την θέση του συμβάλλοντας ουσιαστικά σε πρόταση χρηματοδότησης της υπογειοποίησης τουλάχιστον στον βασικό δομημένο αστικό ιστό της Πάτρας.

Η αναμονή ότι οι καθ' ύλην αρμόδιοι θα υιοθετήσουν από μόνοι τους τις διεκδικήσεις της πόλης, χωρίς τεκμηριωμένη πίεση και οργανωμένη στρατηγική, ιδίως με τη σημερινή κυβερνητική στάση, δεν μπορεί να δημιουργεί καμία αισιοδοξία για το αποτέλεσμα"