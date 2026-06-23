Ο Σκοπευτής Αιτωλοακαρνανίας σε αγώνα στην Αρόη Πάτρας- ΦΩΤΟ

Στην Πάτρα την Κυριακή 21 Ιουνίου, στο Σκοπευτήριο Αρόης Αχαΐας,πραγματοποιήθηκε αγώνας Πρακτικής Σκοποβολής επιπέδου 1,τεσσάρων σταδίων με πάνω από 60 συμμετοχές.

Οι τρεις αθλητές του συλλόγου Σκοπευτής που πήραν μέρος, παρόλο τον μεγάλο ανταγωνισμό, διακρίθηκαν και ανέβηκαν στο βάθρο και οι τρείς, με τον Γούναρη Αριστομένη να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία Production και ο Σιαπλαούρας Δημήτρης πρώτος με το χρυσό μετάλλιο και ο Καζάκος Γεώργιος με το Ασημένιο κατηγορία Production, υποκατηγορία Senior.

Ευχαριστούμε πολύ τον Πατρινό σύλλογο για την φιλοξενία και συγχαίρουμε τους αθλητές μας και τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.