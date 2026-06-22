Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή απαντά για το Καραμανδάνειο

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας απάντησε με σχόλιο στις εξελίξεις γύρω από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, ζητώντας την πλήρη στελέχωση του μοναδικού παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων νησιών, ενώ απέρριψε κάθε εμπλοκή του Δήμου στη χρηματοδότηση κινήτρων προς τους γιατρούς, επισημαίνοντας ότι την ευθύνη του νοσοκομείου φέρουν η 6η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Δεν περιμέναμε τίποτα περισσότερο ούτε από τον Υπουργό Υγείας της Κυβέρνησης, από τα τοπικά της στελέχη, αλλά και από αυτούς που τα στηρίζουν σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, για την κατάσταση που συνεχώς επαναλαμβάνεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων (το μοναδικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο στη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά).

Τα παιδιά της Δυτικής Ελλάδας έχουν ανάγκη ένα πλήρως στελεχωμένο, σύγχρονο Παιδιατρικό Δημόσιο και Δωρεάν Νοσοκομείο, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να μπορεί να ζει και να εργάζεται με αξιοπρέπεια. Και όχι «έρευνες αγοράς» για γιατρούς με μπλοκάκι και υποβαθμισμένες παροχές υγείας.

Η κυβέρνηση κατά την προσφιλή τακτική της, για μια ακόμη φορά απεμπολεί την ευθύνη και το ρόλο της, στοχεύει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, φορτώνοντας παράλληλα νέες αρμοδιότητες στους Δήμους και το λογαριασμό στο λαό!

Όσο για τα κίνητρα προς τους γιατρούς, που ζητά να δοθούν από το Δήμο, δηλαδή από τους δημότες, να «κόψει» ο Υπουργός κανέναν «Πάτριοτ» από αυτούς που είναι στη Σαουδική Αραβία ή καμιά φρεγάτα από την Ερυθρά, που έχουν στείλει για την προστασία των πετρελαιάδων και των εφοπλιστών!

ΥΓ.1 Γι’ αυτούς που νομίζουν ότι ξέρουν… Ο Δήμαρχος Πατρέων είναι πρόεδρος του κληροδοτήματος, όπως και η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου είναι μέλος. Την ευθύνη του Νοσοκομείου έχει η 6η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας, ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και έχει διοικητή διορισμένο από την Κυβέρνηση.

ΥΓ.2 Αν όντως δεν ήξεραν και έμαθαν τώρα περιμένουμε να επανορθώσουν".