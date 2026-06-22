Θρίλερ με το διπλό φονικό στον Λόγγο- Τι λέει Ιταλός φίλος του κατηγορουμένου

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του διπλού φονικού στον Λόγγο Αιγιάλειας, μετά τις δηλώσεις στενού φίλου του 65χρονου κατηγορούμενου στο MEGA. Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το πρόσωπο που γνωρίζει χρόνια είναι αδύνατον να έχει διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να προβεί σε τέτοια πράξη.

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές παραμένουν επιφυλακτικές. Τα πορίσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων δεν έχουν μεταβάλει την εικόνα της υπόθεσης, ενώ ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε προφυλάκιση, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως ο βασικός ύποπτος για τη διπλή ανθρωποκτονία.

Καθοριστικό στοιχείο για την κατεύθυνση της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις παρουσίας τρίτου προσώπου στο σπίτι κατά τη νύχτα του εγκλήματος, γεγονός που εξαρχής τοποθέτησε τον 65χρονο στο επίκεντρο των ερευνών.

Ο φίλος του, Ιταλός υπήκοος και ο ίδιος, αναγνωρίζει τη σημασία αυτού του στοιχείου, ωστόσο αποκλείει το ενδεχόμενο να προκάλεσε κακό στη σύντροφό του και στον γιο της. «Μου μίλαγε πολύ για τον γιο του, που τον πήγε δε στη Γερμανία, που πήγε… σπούδαζε όλα, τον μεγάλωσε, γιατί της συζύγου του ήτανε. Τον αγάπαγε», λέει.