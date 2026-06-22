Θρίλερ με το διπλό φονικό στον Λόγγο- Τι λέει Ιταλός φίλος του κατηγορουμένου

Οι αστυνομικοί αναλύουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν κάθε κίνηση στην περιοχή τη νύχτα του εγκλήματος
Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του διπλού φονικού στον Λόγγο Αιγιάλειας, μετά τις δηλώσεις στενού φίλου του 65χρονου κατηγορούμενου στο MEGA. Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το πρόσωπο που γνωρίζει χρόνια είναι αδύνατον να έχει διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να προβεί σε τέτοια πράξη.
Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές παραμένουν επιφυλακτικές. Τα πορίσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων δεν έχουν μεταβάλει την εικόνα της υπόθεσης, ενώ ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε προφυλάκιση, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως ο βασικός ύποπτος για τη διπλή ανθρωποκτονία.
Καθοριστικό στοιχείο για την κατεύθυνση της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις παρουσίας τρίτου προσώπου στο σπίτι κατά τη νύχτα του εγκλήματος, γεγονός που εξαρχής τοποθέτησε τον 65χρονο στο επίκεντρο των ερευνών.
Ο φίλος του, Ιταλός υπήκοος και ο ίδιος, αναγνωρίζει τη σημασία αυτού του στοιχείου, ωστόσο αποκλείει το ενδεχόμενο να προκάλεσε κακό στη σύντροφό του και στον γιο της. «Μου μίλαγε πολύ για τον γιο του, που τον πήγε δε στη Γερμανία, που πήγε… σπούδαζε όλα, τον μεγάλωσε, γιατί της συζύγου του ήτανε. Τον αγάπαγε», λέει.
Τα ευρήματα και οι κρίσιμες καταθέσεις
Η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη της ΕΛ.ΑΣ. έδειξε ότι δεν υπήρχε αίμα ούτε στο εσώρουχο του Ιταλού, ούτε στην απλωμένη πετσέτα. Οι αστυνομικοί επισημαίνουν, ότι με το πλύσιμο μπορεί να εξαφανιστεί κάθε ίχνος αίματος και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να πέταξε το εσώρουχο που φορούσε, αντικαθιστώντας το με άλλο.
Στο όπλο και στο μαχαίρι βρέθηκε DNA μόνο των θυμάτων, κάτι που χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ως φυσιολογικό, καθώς πιθανότατα προέρχεται από το αίμα τους. Όσον αφορά τα αποτυπώματα που δεν εντοπίστηκαν, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μπορεί να ξεπλύθηκαν ή να σκουπίστηκαν από τον δράστη.
Δεν εντοπίστηκε DNA του Ιταλού στα νύχια των θυμάτων, γεγονός που, σύμφωνα με τις αρχές, δεν προκαλεί έκπληξη, αφού ο 65χρονος δεν είχε εμφανείς αμυχές. Το DNA του γιου στα νύχια της 54χρονης, όπως εξήγησε η δικηγόρος του κατηγορούμενου, μπορεί να δικαιολογηθεί από την καθημερινή τους επαφή.
Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν πρόσφατα ανοιγμένη δίοδο στα συρματοπλέγματα δίπλα από το σπίτι, η οποία εξετάζεται εάν συνδέεται με πιθανή διαφυγή ή προσπάθεια σκηνοθεσίας του χώρου του εγκλήματος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr