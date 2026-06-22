Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΠΗΝΕΛΟΠΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 85

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 23/6/2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ρίου.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ.

Τα παιδιά: Χρήστος & Αναστασία Παναγοπούλου, Θεοδώρα και Ιωάννης Αγγελόπουλος

Τα εγγόνια: Πηνελόπη Παναγοπούλου, Κωνσταντίνος & Χριστίνα Παναγοπούλου, Σταυρίνα & Αλέξανδρος Μάλλης, Απόστολος Αγγελόπουλος, Χριστίνα Αγγελοπούλου.

Η δισέγγονη: Αναστασία Παναγοπούλου

Οι αδελφές: Μαρία (χήρα) Θεοδ. Κουβέλη, Αγγελική (χήρα) Φωτ. Κουβέλη

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΠΑΝΤ. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ

ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε την Τρίτη 23-6-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε την Τρίτη 23-6-2026 & ώρα 10.30 π. μ. από το Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΤΙΜΟΘΕΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Α. ΤΣΙΡΑΚΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΙΚΑΣΤΗ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23 – 6 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΡΑΤΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΩΡΑΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΛΛΗ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΡΑΚΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

{ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΤΑΜ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟ}

~•ΕΤΩΝ 59•~

Κηδεύουμε την Τρίτη 23-6-2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι. Ναό Αγ. Ιωάννου Μαραθιάς Φωκίδας.

•Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αικατερίνη

•ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Δημήτριος, Χρήστος

•ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

•Η ΠΕΘΕΡΑ

• ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Μαρία, Ευφροσύνη, Ασήμινα

•ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

•ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

Νοταρά 31, Πάτρα ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής) Τηλ : 2610 430 141,

Κιν: 6937 009 978, 6989 381 813, 6978 069 382 (εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο).

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ

ΕΤΩΝ 81

Κηδεύουμε την Τετάρτη 24-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΣΤΑΥΡΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΑΚΟΡΑΦΑ

ΚΑΙΤΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΘΕΑΝΙΔΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΕΙΡΗΝΗ, ΧΑΡΑ, ΠΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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