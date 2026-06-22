Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΗΝΕΛΟΠΗ (χήρα) ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 23/6/2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ρίου.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ.
Τα παιδιά: Χρήστος & Αναστασία Παναγοπούλου, Θεοδώρα και Ιωάννης Αγγελόπουλος
Τα εγγόνια: Πηνελόπη Παναγοπούλου, Κωνσταντίνος & Χριστίνα Παναγοπούλου, Σταυρίνα & Αλέξανδρος Μάλλης, Απόστολος Αγγελόπουλος, Χριστίνα Αγγελοπούλου.
Η δισέγγονη: Αναστασία Παναγοπούλου
Οι αδελφές: Μαρία (χήρα) Θεοδ. Κουβέλη, Αγγελική (χήρα) Φωτ. Κουβέλη
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986 944494.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΠΑΝΤ. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Τρίτη 23-6-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ, ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε την Τρίτη 23-6-2026 & ώρα 10.30 π. μ. από το Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΤΙΜΟΘΕΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Α. ΤΣΙΡΑΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΙΚΑΣΤΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23 – 6 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΡΑΤΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΠΑΝΩΡΑΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΛΛΗ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΡΑΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
{ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΤΑΜ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟ}
~•ΕΤΩΝ 59•~
Κηδεύουμε την Τρίτη 23-6-2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι. Ναό Αγ. Ιωάννου Μαραθιάς Φωκίδας.
•Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Αικατερίνη
•ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Δημήτριος, Χρήστος
•ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
•Η ΠΕΘΕΡΑ
• ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Μαρία, Ευφροσύνη, Ασήμινα
•ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
•ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
Νοταρά 31, Πάτρα ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής) Τηλ : 2610 430 141,
Κιν: 6937 009 978, 6989 381 813, 6978 069 382 (εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο).
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ
ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Τετάρτη 24-6-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΣΤΑΥΡΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΑΚΟΡΑΦΑ
ΚΑΙΤΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΘΕΑΝΙΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΕΙΡΗΝΗ, ΧΑΡΑ, ΠΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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