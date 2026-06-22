Αγία Παρασκευή: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Η τροχαία διενεργεί την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος
Τη ζωή της έχασε μια γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το μεσημέρι της Δευτέρας, στην Αγία Παρασκευή.
Η γυναίκα κινούνταν πεζή όταν την παρέσυρε το αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες συνθήκες περίπου στις 14:00, στο ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων 396.
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Η τροχαία διενεργεί την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
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