Αγία Παρασκευή: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τη ζωή της έχασε μια γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το μεσημέρι της Δευτέρας, στην Αγία Παρασκευή.



Η γυναίκα κινούνταν πεζή όταν την παρέσυρε το αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες συνθήκες περίπου στις 14:00, στο ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων 396.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η τροχαία διενεργεί την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.