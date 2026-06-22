Αίγινα: 26χρονος κατηγορείται για επαναλαμβανόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης

Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν, στις 18 Ιουνίου, αστυνομικοί ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, κατόπιν εκτέλεσης σχετικού εντάλματος, στην Αίγινα.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης, η οποία είχε συμπληρώσει το 12ο αλλά όχι το 15ο έτος της ηλικίας της.

Κατά την ΕΛΑΣ, ο 26χρονος φέρεται να προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης, από τον Αύγουστο του 2025.

Μετά τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.