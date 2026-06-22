Πάτρα: Το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής την Τρίτη 23-6 στο Urban Fest 2026

Δύο νέες παρουσιάσεις ετοιμάζει το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας, συνεχίζοντας την πληθωρική δραστηριότητα του και παράλληλη προσφορά του στον Πολιτισμό και τη Θεατρική πράξη.

Πιο συγκεκριμένα την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, στον Πολιτιστικό χώρο της Ιχθυόσκαλας, στο πλαίσιο του Πολυσυνεδρίου, URBAN FEST 2026 με τίτλο «MEDITERRANEO», θα μετάσχει με αποσπάσματα από το θεατρικό έργο: «Η μικρή μας Σμύρνη». Πρόκειται για την εξαιρετική παράσταση που ανεβαίνει με αφορμή τα 100 χρόνια των προσφυγικών συνοικισμών της πόλης μας και με σεβασμό στις αλησμόνητες πατρίδες.

Το σενάριο είναι της Μαίρης Νικολάου, ενώ η διασκευή και η σκηνοθεσία είναι της Διευθύντριας του τμήματος, Αθηνάς Καλλιμάνη –Γεωργιτσοπούλου. Κιθάρα- τραγούδι: Κωστής Παναγόπουλος. Μπουζούκι: Θεόδωρος Μπαντούνας. Τραγούδι: Βασιλική Σιατερλή

Η παράσταση με βάση το πρόγραμμα των οργανωτών, θα αρχίσει στις 20.45 με ελεύθερη για το κοινό είσοδο.

*Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, το βράδυ μετά τις 8, στα «Παλαιά Σφαγεία» στην Ακτή Δυμαίων, γιορτάζεται & τιμάται η Παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών, με εκδήλωση που οργανώνεται από το Δήμο Πατρέων και Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών.

Το Θεατρικό Εργαστήρι της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» θα λάβει μέρος στις διάφορες δραστηριότητες των εκδηλώσεων, συμμετέχοντας και διαγωνιστικά, με ποίηση και τραγούδια που ετοίμασαν τα μέλη του, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της μάστιγας της εποχής.

Συγκεκριμένα θα ακουστούν τα τραγούδια: 1.''ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΚΟΤΕΙΝΗ...'', Στίχοι και Μουσική: Σωτήρης Πεννιάς, Τραγούδι: Βασιλική Σιατερλή- Σωτήρης Πεννιάς, Κιθάρα: Σωτήρης Πεννιάς– 2. ''ΓΙΝΕ Ο ΗΡΩΑΣ ΣΟΥ, ΜΠΟΡΕΙΣ...'', Στίχοι: Εβελίνα Λίτσα και Αθηνά Καλλιμάνη, Μουσική: Τέτη Ζέρβα, Τραγούδι: Βασιλική Σιατερλή- Σωτήρης Πεννιάς, Κιθάρα: Σωτήρης Πεννιάς & 3. ''Ω! ΚΡΥΟ! ΜΑ ΤΙ ΚΡΥΟ!...'', Στίχοι: Χρύσανθος Αβραμόπουλος, Μουσική: Τέτη Ζέρβα, Μουσική απαγγελία: Βασιλική Σιατερλή, Κιθαριστική μουσική υπόκρουση: Σωτήρης Πεννιάς.