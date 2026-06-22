Η μάχη της οπτικής ίνας καλά κρατεί στην Πάτρα - Οι δρόμοι σκάβονται και τα καλώδια κρέμονται - ΦΩΤΟ

Η Πάτρα σκάβεται με εντατικούς ρυθμούς εδώ και μήνες και χιλιόμετρα οπτικών ινών θάβονται κάτω από την άσφαλτο.

Η μάχη μεταξύ των εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεφωνίας (Cosmote, Vodafone, Nova, Deh Fiber αλλά ακόμη και εταιρείες ασύρματου διαδικτύου) καλά κρατεί στην Πάτρα και οι τιμές που προσφέρονται διαφέρουν ανά πακέτο και εταιρεία. Δυναμικά στο χώρο των υπηρεσιών διαδικτύου μπήκε πριν από περίπου έναν χρόνο η ΔΕΗ με το deh fiber ωστόσο αν και κρεμάστηκαν καλώδια και σε συνοικίες της Πάτρας και ειδικά το αρκτικό διαμέρισμα, τα καλώδια παραμένουν στις κολώνες ανενεργά, καθώς προφανώς εκκρεμεί η επόμενη φάση της διασύνδεσης με τον κεντρικό κορμό που θα παρέχει τις υπηρεσίες διαδικτύου.

Αυτή την περίοδο στην Πάτρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο κύμα εργασιών, προκαλώντας μάλιστα έντονη κινητικότητα και κυκλοφοριακή συμφόρηση, λόγω των παράλληλων έργων για φυσικό αέριο και τηλεπικοινωνίες. Οι εταιρείες που σκάβουν, τοποθετούν εναέριες γραμμές ή κάνουν εγκαταστάσεις στα κτίρια της Πάτρας χωρίζονται σε τρεις μεγάλους παρόχους (που κατέχουν τα δίκτυα) και στις τεχνικές/εργολαβικές εταιρείες που εκτελούν τα έργα στο πεδίο.

Οι εκσκαφές στους δρόμους, ιδίως στο αρκτικό διαμέρισμα αφορούν σε υπηρεσίες διαδικτύου για λογαριασμό της Vodafone -όπως μας ενημερώνουν και οι εργολάβοι που κάνουν τις εργασίες. Όταν για πρώτη φορά έκαναν την εμφάνισή τους τα καλώδια για ιντερνετ από τη ΔΕΗ, πολλοί εκτίμησαν πως είναι θέμα λίγων μηνών η παροχή στις οικίες, ωστόσο έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος και δεν παρατηρείται ακόμη κινητικότητα, ειδικά στο Αρκτικό διαμέρισμα όπου τοποθετήθηκαν αρκετά χιλιόμετρα εναέριων καλωδίων.

Πλέον πολλοί βλέπουν τις εκσκαφές που αφορούν στην κλασική μέθοδο μεταφοράς οπτικών ινών υπογείως, ως μια επιλογή που μοιάζει πολύ ρεαλιστική για τον ορίζοντα διασύνδεσης με τις οικίες εκείνων που ακόομη και σήμερα χρησιμοποιούν χαλκό.

Όλα θα κριθούν στους χρόνους σύνδεσης των οικιών και στο κόστος των πακέτων σύνδεσης, αν και κανείς προχωρήσει σε σύνδεση, δεσμέυται για πολλούς μήνες στο συμβόλαιό του, ακόμη κι αν μεταγενέστερα στην περιοχή του διατεθούν πακέτα FTTH (fiber to the home, οπτική στο σπίτι) που μπορεί να είναι οικονομικότερα.

Τα συνεργεία των εργολάβων στο πεδίο (στους κεντρικούς δρόμους και τις καθέτους τους) εργάζονται πυρετωδώς, τόσο για να προλάβουν να παραδώσουν έγκαιρα το έργο, όσο και για να αποδεσμεύσουν τους δρόμους, όπου πυκνά συχνά επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση.