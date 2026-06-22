Ρόδος: Αγοράκι 2 ετών έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου

Ένα αγοράκι ηλικίας 2 ετών έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου στη Ρόδο και μεταφέρθηκε με καταγμα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.



Το παιδί, αλβανικής καταγωγής, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο τη Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το dimokratiki.gr, ο μικρός νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου. Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής του, με τα πρώτα στοιχεία να είναι θετικά.