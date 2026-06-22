30 Χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου: Εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του σπουδαίου Αχαιού πολιτικού που έδωσε περιεχόμενο στην «κοινωνική δικαιοσύνη», τη «λαϊκή συμμετοχή», την «εθνική αξιοπρέπεια» και την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, στις 19:00, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας, τόπο καταγωγής του.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

19:00 έναρξη

Χαιρετισμοί:

Θεόδωρος Μπαρής, Δήμαρχος Ερυμάνθου,

Γιώργος Πετρόπουλος, πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Καλεντζίου.

Αφιερωματικό βίντεο

Ο Ανδρέας μέσα από τα λόγια του, που σημάδεψαν μια εποχή και αποτέλεσαν την παρακαταθήκη του για τις επόμενες γενιές.

Μιλούν για τον Ανδρέα Παπανδρέου:

–Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, Βουλευτής Αχαΐας,

–Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός.

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου.

Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

*Ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου είχε γεννηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 1919 και έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουνίου 1996.