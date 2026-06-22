Πένθος για τον δημοσιογράφο Νίκο Νικολετάκη: Πνίγηκε ο αδελφός του σε παραλία των Χανίων

Μία πολύ δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσω των social media ο γνωστός δημοσιογράφος Νίκος Νικολετάκης, ο οποίος φέτος εργάζεται στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

Όπως ανακοίνωσε μέσω του Facebook ο δημοσιογράφος, ο πολυαγαπημένος του αδελφός, Μανώλης Νικολετάκης, πνίγηκε το Σάββατο (20.06.2026) σε παραλία των Χανίων. Ο αδελφός του Νίκου Νικολετάκη ήταν 50 ετών και εργαζόταν ως οδοντίατρος.

«Έχασα τον αδελφό μου χθες, με τραγικό τρόπο. Με ειδοποίησε το λιμενικό ότι τον βρήκαν νεκρό στη θάλασσα κοντά στην παραλία της Νέας Χώρας στα Χανιά. Είχε πάει για μπάνιο αργά γιατί η θάλασσα τον ηρεμούσε. Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Στο οδοντιατρείο του στα Χανιά φρόντιζε αθόρυβα και δωρεάν τα χαμόγελα των απόρων, διδάσκοντάς μας τι σημαίνει αληθινή ανθρωπιά. Αιωνία η μνήμη σου Μανώλη μου», έγραψε στην ανάρτησή του ο Νίκος Νικολετάκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Σάββατο στη Νέα Χώρα Χανίων εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα, λίγο μετά τις 8:00 το πρωί. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δύο ναυαγοσώστες, οι οποίοι ανέσυραν τη σορό από τη θάλασσα.