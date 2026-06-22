Πανεπιστήμιο Πατρών: Διημερίδα των Τμημάτων Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η Διημερίδα των Τμημάτων και Γραφείων Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων αποτελεί έναν καθιερωμένο ετήσιο θεσμό των Ελληνικών Πανεπιστημίων, συμβάλλοντας διαχρονικά στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Βασικός σκοπός των Διημερίδων είναι η ενημέρωση και η επιμόρφωση των εργαζομένων που στελεχώνουν τα ανωτέρω γραφεία για τις νέες εξελίξεις που αφορούν στις υπηρεσίες που προσφέρουν, η οποία θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει τα ΑΕΙ, η παράθεση καλών πρακτικών από τα αντίστοιχα τμήματα και γραφεία που συμμετέχουν και η κατάθεση προτάσεων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος της καλύτερης εικόνας των Ιδρυμάτων προς το ευρύ κοινωνικό σύνολο.

Κατά τη διάρκεια της Διημερίδας, παράλληλα με τις παρουσιάσεις, αναπτύσσεται διάλογος μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες στην Διημερίδα αλληλεπιδρούν και μοιράζονται εμπειρίες με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα. Περισσότερες πληροφορίες για τον θεσμό, το ιστορικό αρχείο των προηγούμενων ετών καθώς και στοιχεία για τη φετινή διοργάνωση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ddiseep.org/index.php

Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, την επιμέλεια και διοργάνωση της Διημερίδας αναλαμβάνει διαφορετικό Πανεπιστήμιο. Φέτος, η 26η Διημερίδα διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών από την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 έως το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην καρδιά της πανεπιστημιούπολης στο Ρίο.

Το πρόγραμμα της 26ης Διημερίδας είναι εμπλουτισμένο με θεματικούς άξονες που σχετίζονται με θέματα δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, διεθνών σχέσεων, ευρωπαϊκών συνεργασιών αλλά και λοιπών ακαδημαϊκών ζητημάτων, τα οποία θα αναπτύξουν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και προσκεκλημένοι ομιλητές/τριες.

Αναλυτικά όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής, τη διαμονή καθώς και την επικοινωνία, αναφορικά με την 26η Διημερίδα Τμημάτων – Γραφείων ΔΔΗΣΕΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ddiseep.org/index.php/fetini-diimerida-ddiseep όπως και στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών: https://www.upatras.gr/26i-diimerida-tmimaton-grafeion-ddiseep-ellinikon-aei-24-27-6-2026-synedriako-kai-politistiko-kentro/

Το ραντεβού με την 26η Διημερίδα Τμημάτων – Γραφείων ΔΔΗΣΕΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχει προγραμματιστεί, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών της αναμένεται να δοθεί και η σκυτάλη για την επόμενη διοργάνωση!

Το αναλυτικό πρόγραμμα με τους τίτλους των ομιλιών και τους ομιλητές/τριες, μπορείτε να εντοπίσετε παρακάτω: