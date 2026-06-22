Αιγιάλεια: Γιατί δεν εκδίδεται στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας

Στην Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν πρόκειται να εκδοθεί στην Αυστραλία, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου.

Ο 56χρονος θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 7 μηνών για την κατηγορία της πλαστογραφίας για την οποία συνελήφθη. Παράλληλα, αναμένεται να διαβιβαστούν από τις αυστραλιανές αρχές στις ελληνικές όλα τα σχετικά έγγραφα για τη δολοφονία που φέρεται να διέπραξε το 1999 στο Σίδνεϊ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, το αδίκημα έχει υποπέσει σε παραγραφή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δαλαμάγκας βρισκόταν σε φυγή από την Αυστραλία επί 27 χρόνια. Η Interpol τον αναζητούσε, ενώ η αυστραλιανή αστυνομία είχε θέσει αμοιβή 200.000 δολαρίων για τον εντοπισμό του. Ο ίδιος κατάφερε να διαμένει στο Αίγιο με πλαστά στοιχεία έως τον Ιούνιο του 2026, οπότε και εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές.

Ο Νο.1 καταζητούμενος της Αυστραλίας

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ήταν για χρόνια ο Νο.1 καταζητούμενος της Αυστραλίας για τη φερόμενη συμμετοχή του στη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Μπέλμορ, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϋ, τον Απρίλιο του 1999.

Ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός (η μητέρα του είχε καταγωγή από την Τέμενη) είχε διαφύγει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου, άλλαξε τα στοιχεία του και για χρόνια ζούσε σε χωριό της Αιγιάλειας, όπου είχε τη μόνιμη κατοικία του εμφανιζόμενος με το ψεύτικο όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Το θύμα, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, είχε προσπαθήσει να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες νυχτερινού κέντρου στο Μπέλμορ. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να αλλάξει ήπειρο και να ζήσει για 27 χρόνια στην Αιγιάλεια χωρίς να τον έχει ενοχλήσει κάποιος.

Παρά το ανθρωποκυνηγητό που εξαπολύθηκε από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος κατάφερε να αλλάξει ήπειρο και να ξεκινήσει μία νέα ζωή στο Αίγιο με την σύντροφό του, και υπό καθεστώς πλήρης προστασίας, μέσα στο σπίτι του που θυμίζει περισσότερο φρούριο.