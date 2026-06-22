Options Cinemas-Πάτρα: Ξεκίνησε η προπώληση της ταινίας “The Odyssey”

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ, δημιουργού Κρίστοφερ Νόλαν, "Οδύσσεια-The Odyssey", είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ελλάδα, εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Η πολυαναμενόμενη ταινία που μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το εμβληματικό έπος του Ομήρου με τον αγαπητό Αμερικανό σταρ Ματ Ντέιμον στο ρόλο του βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα και την τιμημένη με Όσκαρ, Αν Χάθαγουει ως πιστή Πηνελόπη, θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως (και στη χώρα μας) σε λιγότερο από 1 μήνα, στις 16 Ιουλίου 2026 και ήδη όπως μας ενημερώνει σχετική ανακοίνωση των Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε που εστάλη πριν λίγες μέρες, η προπώληση εισιστηρίων για την ταινία ξεκίνησε και το ενδιαφέρον των σινεφίλ είναι μεγάλο.

Σκηνοθεσία: Christopher Nolan.

Με τους: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Ryan Hurst, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Mia Goth, Jon Bernthal.

Η πολυαναμενόμενη ταινία "Οδύσσεια-The Odyssey" με φημολογούμενο μπάτζετ κοντά στα 250 εκατ. δολάρια, έχει διάρκεια 172 λεπτά. Το φιλμ βγαίνει σε διανομή από τη Universal Pictures και αποτελεί παραγωγή της εταιρείας παραγωγής του Νόλαν, Syncopy. Ο Νόλαν υπογράφει & το σενάριο.

Το φιλμ θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας σε διανομή της Tanweer.

*Οι προγραμματισμένες μέρες & ώρες προβολής για τις 16-7 στα Options Cinemas στην Πάτρα είναι:

Αίθουσα 3 στις 20.00, Αίθουσα 4 στις 19.00 και στις 22.30 και Αίθουσα 5 στις 18.00 & στις 21.30.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ