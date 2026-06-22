Καραμανδάνειο: Δεν προέκυψαν στοιχεία κακοποίησης για το 7 μηνών βρέφος

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας με κάταγμα μηρού και εκδορές στο κεφάλι, δεν διαπίστωσε σημάδια κακοποίησης, ούτε ίχνη παλαιότερης κακοποίησης.

Η μητέρα του βρέφους, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ισχυρίζεται ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι τη στιγμή που απουσίαζε από το δωμάτιο για να ετοιμάσει γάλα για το άλλο παιδί της, ενώ το μωρό βρισκόταν ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια.

Η σύλληψή της προήλθε από καταγγελία του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, το οποίο έκρινε ότι η φύση των τραυμάτων δεν συνάδει με την εκδοχή της τυχαίας πτώσης.