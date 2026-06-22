Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η «Ολυμπιακή Ημέρα 2026»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος διοργανώνουν την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, στις 13:00, στο Αμφιθέατρο της ΕΟΕ, ημερίδα με θέμα «Οι Περιφέρειες ως Πυλώνας Ανάπτυξης του Ελληνικού Αθλητισμού», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής συνεργασίας μεταξύ του Ολυμπιακού και Αθλητικού Κινήματος και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ολυμπιακής Ημέρας, θα γίνει η επίσημη υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΕ και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, καθώς και μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την ενίσχυση του αθλητισμού, τη στήριξη των αθλητικών ομοσπονδιών, την ανάπτυξη αθλητικών δράσεων στις τοπικές κοινωνίες και τη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών σε κάθε γωνιά της χώρας.

Την εκδήλωση θα ανοίξουν με χαιρετισμούς ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακών Περιφερειών της ΕΟΕ Κώστας Θάνος.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναπτυχθούν σημαντικές θεματικές που αφορούν το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού και τη σύνδεσή του με την περιφερειακή ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν:

Ο ρόλος των Περιφερειών ως συμμάχων των αθλητικών ομοσπονδιών και των νέων αθλητών.

Η συμβολή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας στη διάδοση των Ολυμπιακών αξιών και στην τοπική ανάπτυξη.

Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητισμού.

Οι νέες δυνατότητες που προσφέρουν η τεχνητή νοημοσύνη και οι σύγχρονες τεχνολογίες στις αθλητικές ομοσπονδίες.

Η σημασία των αθλητικών δράσεων για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των Περιφερειών.

Το οικονομικό αποτύπωμα των αθλητικών διοργανώσεων και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από τη συνεργασία Περιφερειών και αθλητικών φορέων.

Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην προβολή και ανάπτυξη του περιφερειακού αθλητισμού.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Περιφερειών της χώρας, αθλητικών ομοσπονδιών, Ολυμπιονίκες, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι του αθλητικού κινήματος και φορείς του ελληνικού αθλητισμού.

Η πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας που θα συμβάλει στην αποκέντρωση των αθλητικών δράσεων, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας και στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους αθλητές και τη νέα γενιά σε ολόκληρη τη χώρα.

Και η πρωτοβουλία αυτή ξεκινά στις 23 Ιουνίου, ημέρα που κάθε χρόνο – με αφορμή την ίδρυση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής το 1894 – στέλνεται παγκόσμιο μήνυμα για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, σύμφωνα με τα διαχρονικά ιδεώδη του Ολυμπισμού.