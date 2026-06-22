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Τι έδειξε η νεκροτομή της Σταυρούλας: Συντριπτικό κάταγμα κρανίου η αιτία θανάτου

Τι έδειξε η νεκροτομή της Σταυρούλας: Συ...

Οι μαχαιριές δεν ήταν μοιραίες

Νέα δεδομένα για τις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας ήρθαν στο φως μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος αποδίδεται σε συντριπτικό κάταγμα κρανίου, το οποίο προκάλεσε εκτεταμένη αιμορραγία. Οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι το κάταγμα φέρεται να προκλήθηκε από χτύπημα με ξύλινο κούτσουρο. Αντίθετα, οι δύο μαχαιριές που έφερε η παθούσα δεν έπληξαν ζωτικά όργανα και δεν συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατό της. Τα ευρήματα αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Από την εξαφάνιση στην εξιχνίαση

Η υπόθεση ξεκίνησε ως δήλωση εξαφάνισης: η 45χρονη χάθηκε στις 30 Μαΐου 2026, ωστόσο η αναγγελία στις αρχές έγινε μόλις στις 8 Ιουνίου, καθυστερώντας την έναρξη της έρευνας.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων προχώρησε σε συλλογή μαρτυριών, ανάλυση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και εξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για την ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεων της γυναίκας.

Βιολογικά ίχνη που εντοπίστηκαν σε οικία στο Βαρύπετρο Χανίων ταυτοποιήθηκαν μέσω εξετάσεων DNA με την παθούσα. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος ομολόγησε και υπέδειξε το σημείο απόκρυψης της σορού σε αγροτεμάχιο στην περιοχή Βαθύλακκο Χανίων, όπου πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εκταφής παρουσία ιατροδικαστή.

Η δικογραφία για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία και ο κατηγορούμενος οδηγείται ενώπιον των δικαστικών αρχών.

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#tags Κρήτη Ανθρωποκτονία Δολοφονία
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