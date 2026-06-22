Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ αποθεώθηκε στην επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival

Το 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), κήρυξε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης 18 Ιουνίου 2026, την επίσημη έναρξη της φετινής διοργάνωσης στο Θέατρο Κολωνού, με τον πιο αξέχαστο και συγκινητικό τρόπο: παρουσία του θρυλικού ηθοποιού, Χάρβεϊ Καϊτέλ, για την προβολή της βραβευμένης ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου, "Το Βλέμμα του Οδυσσέα" παραγωγής 1995, όπου είχε πρωταγωνιστήσει.

Ο σπουδαίος πρωταγωνιστής βρέθηκε στην Αθήνα 32 χρόνια μετά, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Ντάφνα Κάστνερ, και την οικογένειά τους και εμφανώς συγκινημένος απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο Έλληνα σκηνοθέτη για την καλλιτεχνική τους συνεργασία και τη βαθιά φιλία τους, δίπλα στη σύντροφο ζωής του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Φοίβη και εκλεκτούς συντελεστές και συνοδοιπόρους του σκηνοθέτη.

Τη βραδιά καλωσόρισαν, εκ μέρους του Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ, η Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Τατιάνα Παππά με τον υπεύθυνο του cinemagazine.gr και του τμήματος «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες», Πάνο Γκένα, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της τιμητικής βραδιάς και το σινεμά του Αγγελόπουλου, ως ένα σινεμά «ελληνικό, διεθνές, ιδιοσυγκρασιακό, ποιητικό. Είναι ένα σινεμά σε ευθύ διάλογο με την ιστορία τόσο των ταινιών όσο και την ιστορία με Ι κεφαλαίο. Είναι ένα σινεμά που μπορεί να διαβάζει αιώνες μέσα από την ακινησία και την υπομονή των πλάνων. Θυμάμαι μάλιστα μια παλιά εργασία πανεπιστημιακή στα 90s που είχε τίτλο ότι ο Αγγελόπουλος είναι πιο γρήγορος από το "Speed" και όντως έχουν δίκιο δηλαδή αν το καλοσκεφτείτε».

Στη συνέχεια, το κοινό που είχε γεμίσει το επιβλητικό θέατρο του Κολωνού, υποδέχτηκε εκ μέρους του Δημάρχου Αθηναίων και της πόλης, την πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, η οποία υπογράμμισε τη σημασία του φεστιβάλ ως αναπόσπαστου κομματιού της πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας, που μετατρέπει κάθε καλοκαίρι ιστορικές γωνιές της πόλης σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες με δωρεάν πρόσβαση για το κοινό. Αναφερόμενη στην παρουσία του Χάρβεϊ Καϊτέλ στον λόφο του Ίππιου Κολωνού, τη χαρακτήρισε ιδιαίτερη τιμή για τη διοργάνωση.

«Θόδωρε, είμαι ξανά εδώ»

Ο 87χρονος Χάρβεϊ Καϊτέλ, εμφανώς συγκινημένος, ύψωσε το βλέμμα στον ουρανό του Θεάτρου Κολωνού και απηύθυνε στον παλιό του φίλο και συνεργάτη τα λόγια «Theo, I’m here again!» («Θόδωρε, είμαι ξανά εδώ!»), αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό. Ο πολυδιάστατος και εμβληματικός ηθοποιός θυμήθηκε την πρώτη του γνωριμία με τον Αγγελόπουλο, όταν ο Έλληνας σκηνοθέτης τον επισκέφθηκε στη Νέα Υόρκη για να του προτείνει τον ρόλο στο «Βλέμμα του Οδυσσέα», ρόλο στον οποίο ο Καϊτέλ είχε κληθεί να αναλάβει μετά τον θάνατο του Τζιάν Μαρία Βολοντέ εν μέσω των γυρισμάτων της ταινίας.

Μιλώντας για τον δημιουργό, ο Χάρβει Καϊτέλ δήλωσε: «Σε ταραγμένες εποχές, με τον κόσμο να διαλύεται, όπως τώρα, ο Θόδωρος ξεχώρισε και αγωνίστηκε για καθετί αληθινό και έντιμο».

Ο Αμερικανός ηθοποιός έκλεισε την ομιλία του με ραγισμένη φωνή, λέγοντας στο κοινό πως διέσχισε έναν ωκεανό, πως η παρουσία του στην Ελλάδα και την προβολή αποτελεί τιμή για εκείνον και πως το πνεύμα του Αγγελόπουλου και η αγάπη του θα τον συντροφεύουν πάντα.

Και υποκλίθηκε στο πολυπληθές κοινό, ευχαριστώντας για την παρουσία τους και αφιερώνοντας ένα «μπράβο» στον ελληνικό λαό για ό,τι έχει προσφέρει στον κόσμο.

Η κινηματογραφική εκδήλωση απέκτησε χαρακτήρα οικογενειακής συνάντησης, με αφορμή την τιμητική προβολή στον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

Στην ορχήστρα του Θεάτρου Κολωνού βρέθηκαν η σύντροφος ζωής του σκηνοθέτη, Φοίβη Οικονομοπούλου-Αγγελοπούλου, η οποία ανέφερε συγκινημένη: «Το ερώτημα του Θόδωρου εκείνη την εποχή ήταν αν ο ίδιος μπορεί να βρει την αθωότητα του βλέμματος όπως την πρώτη φορά που έβαλε το μάτι του στο φακό», οι κόρες τους Αννα, Κατερίνα και Ελένη με τις οικογένειές τους, καθώς και βασικοί συνεργάτες και ηθοποιοί που σημάδεψαν τη φιλμογραφία του, όπως ο διευθυντής φωτογραφίας Γιώργος Αρβανίτης και η συνθέτρια Ελένη Καραΐνδρου.

Ακόμη, παραβρέθηκαν η σκηνοθέτις-βοηθός σκηνοθέτη Μαργαρίτα Μαντά, οι ηθοποιοί Κώστας Αποστολίδης, Μάνια Παπαδημητρίου, Τάνια Παλαιολόγου, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Μαρία Παπαλάμπρου και Μισέλ Βάλλεϋ, Αλέξανδρος Λαμπρίδης, Παναγιώτης Μπουγιούρης καθώς και η Καλλιτεχνική Διευθύντρια της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Αφροδίτη Παναγιωτάκου.

Πριν ξεκινήσει η προβολή, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όλων όσοι έφυγαν από τη ζωή τα τριάντα ένα χρόνια που ακολούθησαν τα γυρίσματα της ταινίας.

Χαρακτηριστικό της βραδιάς ήταν και το νεανικό κοινό που κατέκλυσε το Θέατρο Κολωνού, στη συντριπτική του πλειονότητα άνθρωποι που δεν είχαν γεννηθεί ή ήταν παιδιά όταν η ταινία πρωτοπροβλήθηκε το 1995.

Ευχαριστίες ολόκαρδα απευθύνονται στην Φοίβη Οικονομοπούλου - Αγγελοπούλου, σύντροφο της ζωής του μέγιστου Έλληνα σκηνοθέτη και τις κόρες τους Αννα, Κατερίνα και Ελένη για τη συνεργασία και υποστήριξη.

Επίσης, θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη υποστήριξη:

Στο Electra Hotels & Resorts για τη φιλοξενία των διεθνών μας καλεσμένων.

Την Aegean Airlines, χορηγό αερομεταφορών, για τη μετακίνησή τους.

Την Elite για τα νόστιμα κεράσματα που συνόδευσαν τη βραδιά.

Τα εστιατόρια COOKOOVAYA, ERGON, DOPIOS και DOLLI•S για την ευγενική περιποίηση των υψηλών προσκεκλημένων μας.

Φωτογράφοι: Γιάννης Στεφανίδης, Σοφία Παπαστρατή.

*Το 16ο Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ συνεχίζεται με την προβολή της ταινίας «Ξενοδοχείο Grand Budapest» την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 στις 21.30 στην Πλατεία Κοτζιά (είσοδος από οδό Αθηνάς), στην Αθήνα.

(2014, διάρκεια 99 λεπτά).

Σκηνοθεσία: Γουές Άντερσον.

Πρωταγωνιστούν οι: Ρέιφ Φάινς, Σίρσα Ρόναν, Έντουαρντ Νόρτον, Τζουντ Λο, Τίλντα Σουίντον, Έντριεν Μπρόντι, Γουίλεμ Νταφό, Χάρβεϊ Καϊτέλ.

Ο Ρέιφ Φάινς (Άγγλος ασθενής, Κουίζ σώου) υποδύεται το ρόλο ενός θυρωρού ξενοδοχείου, ο οποίος συνεργάζεται με έναν γκρουμ για να αποδείξει την αθωότητά του αφού έχει κατηγορηθεί για φόνο.

Το φιλμ έλαβε εννέα (9) υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων & για Καλύτερη Ταινία και Σκηνοθεσία και κατάφερε να κερδίσει τέσσερα όπως για την καλύτερη μουσική του Ελληνικής καταγωγής Αλεξάντρ Ντεσπλά και τα κοστούμια της Μιλένα Κανονέρο.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ