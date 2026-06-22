Ο Μάριος Ηλιόπουλος επενδύει 100 εκατ. ευρώ στην Πάτρα- Στόχος η Formula 1

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, μιλώντας στην εκδήλωση για το τρόπαιο του πρωταθλήματος στην Πάτρα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να χρηματοδοτήσει την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην περιοχή της Χαλανδρίτσας, σε ένα έργο που βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού εδώ και δεκαετίες.

Η πίστα θα κατασκευαστεί με προδιαγραφές FIA και FIM, γεγονός που σημαίνει ότι θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει αγώνες Formula 1, MotoGP, WTCC και Super Bikes, καθώς και δοκιμές αντοχής και εξέλιξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η FIA έχει ήδη εγκρίνει τον σχεδιασμό της πίστας για Formula 1, καθιστώντας την μοναδική στην Ελλάδα με τέτοια έγκριση.

Η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ το έργο αναμένεται να δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και να αποτελέσει σημαντικό πόλο τουριστικής ανάπτυξης για την Αχαΐα. Παράλληλα, θα εντάξει την Ελλάδα στον χάρτη της διεθνούς βιομηχανίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο επικεφαλής της ΑΕΚ έδωσε στους φορείς και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της περιοχής προθεσμία δύο μηνών για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διοικητικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες, δηλώνοντας ότι εγγυάται την υλοποίηση της επένδυσης εφόσον ανοίξει ο δρόμος από πλευράς αδειοδότησης.