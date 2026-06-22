Βουλευτής ο Μπέρναμ- Η συζήτηση για τη διαδοχή Στάρμερ

Ο Άντι Μπέρναμ, το φαβορί για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία της Βρετανίας, ορκίστηκε βουλευτής λίγες ημέρες αφότου κέρδισε μια κρίσιμη επαναληπτική εκλογή στην περιφέρεια Μέικερφιλντ, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κιρ Στάρμερ παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου νωρίτερα σήμερα και ώρες αργότερα, ο πιθανός διάδοχός του, Άντι Μπέρναμ, έφτασε στο Λονδίνο για να ορκιστεί ως βουλευτής.

Η άφιξή του στο Λονδίνο συνοδεύτηκε από έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Τηλεοπτικά ελικόπτερα κατέγραφαν την πορεία του τρένου του από το Μάντσεστερ προς τον σταθμό Γιούστον, ενώ στη συνέχεια παρακολουθούσαν και τη διαδρομή του με ταξί προς το Γουέστμινστερ.