Βουλευτής ο Μπέρναμ- Η συζήτηση για τη διαδοχή Στάρμερ

Ο επίδοξος διάδοχος του Κιρ Στάρμερ, Άντι Μπέρναμ, ορκίστηκε μέλος του κοινοβουλίου της Βρετανίας, εν μέσω χειροκροτημάτων
Ο Άντι Μπέρναμ, το φαβορί για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στην πρωθυπουργία της Βρετανίας, ορκίστηκε βουλευτής λίγες ημέρες αφότου κέρδισε μια κρίσιμη επαναληπτική εκλογή στην περιφέρεια Μέικερφιλντ, στη βορειοδυτική Αγγλία.
Υπενθυμίζεται ότι ο Κιρ Στάρμερ παραιτήθηκε από τη θέση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου νωρίτερα σήμερα και ώρες αργότερα, ο πιθανός διάδοχός του, Άντι Μπέρναμ, έφτασε στο Λονδίνο για να ορκιστεί ως βουλευτής.
Η άφιξή του στο Λονδίνο συνοδεύτηκε από έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Τηλεοπτικά ελικόπτερα κατέγραφαν την πορεία του τρένου του από το Μάντσεστερ προς τον σταθμό Γιούστον, ενώ στη συνέχεια παρακολουθούσαν και τη διαδρομή του με ταξί προς το Γουέστμινστερ.
Ο Άντι Μπέρναμ έτυχε πολύ θερμής υποδοχής, με χειροκροτήματα, από τα έδρανα των Εργατικών, όταν εισήλθε στην κατάμεστη Βουλή των Κοινοτήτων.
Ο Μπέρναμ έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο, μετά τη νέα βουλευτή του SNP, Λάρα Μπερντ, και τον νέο βουλευτή των Συντηρητικών, Ντάγκλας Λάμσντεν.
Καθώς διέσχισε την αίθουσα της Βουλής, υποκλίθηκε ελαφρά αρκετές φορές και χαμογέλασε πλατιά.
Στη συνέχεια, ο Μπέρναμ είχε μια εγκάρδια συνομιλία με τον πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων, Λίντσεϊ Χόιλ, καθώς αναλαμβάνει επισήμως τα καθήκοντά του ως βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Μέικερφιλντ.
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