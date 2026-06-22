Αβραμόπουλος για Qatargate: Η υπόθεση δεν με αφορούσε ποτέ, να αρθεί η ασυλία μου

“Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο”, σχολίασε και έκλεσε λέγοντας πως “παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί”.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λέει πως “το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen”.

Σε δήλωση με την οποία τονίζει ότι δεν έχει “καμία εμπλοκή, άμεση ή έμμεση” με το σκάνδαλο Qatargate και ζητεί ο ίδιος την άρση της ασυλίας του προχώρησε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και νυν βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρης Αβραμόπουλος , μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές .

Αναλυτικά η δήλωσή του

“Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.

Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.

Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί”.

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο για το σκάνδαλο Qatargate

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκδοθεί ήδη ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και οι ελληνικές δικαστικές αρχές είναι ενήμερες, δίχως ωστόσο να έχουν προχωρήσει ακόμη στην εκτέλεσή του, αφού απαιτείται η άρση της βουλευτικής ασυλίας από τη Βουλή των Ελλήνων, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου αναμένεται άμεσα να διαβιβάσει το σχετικό φάκελο ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να αποφανθεί σχετικά το Κοινοβούλιο.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος φαίνεται πως ενημερώθηκε σχετικά με την εξέλιξη, αφού νωρίτερα σήμερα (22/6) συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του βρέθηκε στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας προκειμένου να λάβει γνώση των εξελίξεων.

Να σημειωθεί ότι, ο ίδιος στο παρελθόν έχει υποστηρίξει πως όλες οι ενέργειες για τις οποίες ελέγχεται από τις βελγικές αρχές είναι νόμιμες.

Τι ερευνούν οι βελγικές αρχές

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στον πρώην Επίτροπο αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις Αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους περίπου 73.000 ευρώ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του με ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρωταγωνιστής του Qatargate, Αντόνιο Παντσέρι. Μετά την αποχώρησή του από τη θέση του Ευρωπαίου επιτρόπου, ο κ. Αβραμόπουλος παρείχε υπηρεσίες στη συγκεκριμένη ΜΚΟ λαμβάνοντας αμοιβή 5.000 ευρώ μηνιαίως. Το συνολικό ποσό των καταβληθεισών αμοιβών φέρεται να αποτελεί τη βάση του οικονομικού οφέλους που εξετάζουν οι ανακριτικές αρχές.

Τι ισχύει για το ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου

Πλέον, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα που εστάλησαν από τις βελγικές αρχές σχετικά με την εμπλοκή Αβραμόπουλου στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Στη συνέχεια, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο με τη σειρά του θα το προωθήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να λάβουν γνώση οι βουλευτές, καθώς καλούνται να προχωρήσουν σε ψηφοφορία για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Σε περίπτωση που η πλειοψηφία αποφανθεί υπέρ της άρσης, τότε ανοίγει ο δρόμος για την εκτέλεση του εντάλματος και τη σύλληψη του βουλευτή. Σύμφωνα δε με τις συνταγματικές διατάξεις, η Βουλή θα πρέπει να αποφανθεί υποχρεωτικά σχετικά με το αίτημα εντός τριών μηνών αν και η τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Βουλής.