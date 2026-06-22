Σαρωτικό άνοιγμα στο box office για το ψηφιακό ανιμέισον φιλμ "Toy Story 5" της Pixar

Η επιστροφή του Γούντι και του Μπαζ μέσα από την ταινία "Toy Story 5" δεν συνοδεύτηκε μόνο από ενθουσιώδεις κριτικές (94% στο rotten tomatoes), αλλά και από ένα εντυπωσιακό εμπορικό ξεκίνημα που έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ για το δημοφιλές σινε-franchise της Pixar και της Ντίσνει.

Το κοινό όπως φαίνεται, περίμενε με ανυπομονησία και ζωηρό ενδιαφέρον (έχουν περάσει 30 χρόνια από την 1η ταινία) να συναντήσει ξανά τους πιο αγαπημένους ήρωες της Pixar και η ανταπόκριση αποδείχθηκε εκρηκτική. Το «Toy Story 5» πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως, το σαββατοκύριακο που μας πέρασε συγκεντρώνοντας 312 εκατομμύρια δολάρια (τα 160 εκατ. δολάρια από τη Βόρειο Αμερική) και κατακτώντας τον τίτλο του μεγαλύτερου ανοίγματος στην ιστορία της σειράς. Το νέο "Toy Story" ξεπέρασε με άνεση τις επιδόσεις του «Toy Story 4» που είχε βγει στις αίθουσες το 2019.

Η νέα περιπέτεια των παιχνιδιών όπως διαβάσαμε στο flix.gr, σημείωσε ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις εκτός Βόρειας Αμερικής, καταγράφοντας το δεύτερο μεγαλύτερο διεθνές άνοιγμα στην ιστορία της Pixar μετά το εξαιρετικό «Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2». Παράλληλα, αποτελεί το δεύτερο καλύτερο ντεμπούτο της φετινής χρονιάς, πίσω μόνο από το «The Super Mario Galaxy Movie».

Το Μεξικό αναδείχθηκε στην πιο επικερδή αγορά με εισπράξεις 26,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα και η Γαλλία. Η δυναμική που παρουσιάζουν τα οικογενειακά animation στις διεθνείς αγορές έχει αποδειχθεί καθοριστική τα τελευταία χρόνια, κάτι που είχαν ήδη επιβεβαιώσει οι τεράστιες επιτυχίες των ταινιών ανιμέισον «Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2» και «Ζωούπολη 2».

Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η παραγωγή μοιάζει έτοιμη να αποφέρει σημαντικά κέρδη στην Disney και την Pixar. Η ταινία έχει ένα μεγάλο ατού, την διαχρονική απήχηση των χαρακτήρων, στους οποίους δανείζουν ξανά τις φωνές οι Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν, Τζόαν Κιούζακ ενώ τη δική του λάμψη χαρίζει και το τραγούδι της δημοφιλούς Τέιλορ Σουίφτ που ακούγεται στην ταινία. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα θετικές αντιδράσεις κοινού και κριτικών, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ακόμη εμπορική θριαμβευτική πορεία. Είναι καταπληκτικό που το «Toy Story» που εν έτει 1995 ήταν η 1η ταινία ανιμέισον εξολοκλήρου φτιαγμένη ψηφιακά (στον υπολογιστή) εξακολουθεί να μαγεύει μικρούς & μεγάλους & να αποτελεί ένα φαινόμενο και ένα δημοφιλέστατο κινηματογραφικό brand της εταιρείας Pixar & της Disney, αποφέροντας κάθε χρόνο περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια μέσα από παιχνίδια, εκδόσεις και άλλες καταναλωτικές δραστηριότητες, όπως αναφέρει το flix.gr.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας "Toy Story 5" ανέλαβε ο βετεράνος δημιουργός της Pixar, Άντριου Στάντον, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με αγαπημένα φιλμ όπως το «Ψάχνοντας τον Νέμο» και το «Γουόλ Ε».

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ο Γούντι, ο Μπαζ Λάιτγιαρ, η Τζέσι και οι υπόλοιποι γνώριμοι ήρωες, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα, καθώς η μικρή Μπόνι αφοσιώνεται ολοένα και περισσότερο σε ένα έξυπνο παιδικό τάμπλετ με την ονομασία Λίλιπαντ. Μέσα από αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα στο παραδοσιακό παιχνίδι και την ψηφιακή ψυχαγωγία, το «Toy Story 5» επιχειρεί να σχολιάσει τις συνήθειες της σύγχρονης παιδικής ηλικίας, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι οι ιστορίες των αγαπημένων παιχνιδιών εξακολουθούν να συγκινούν θεατές κάθε ηλικίας.

Η ταινία προβάλλεται τόσο με υπότιτλους όσο και μεταγλωττισμένη στα ελληνικά όπου δανείζουν τις φωνές τους οι: Άλκης Κούρκουλος, Γιώργος Λιάντος, Άριελ Κωνσταντινίδη, Βασίλειος Παπαστάθης, Μυρτώ Φαραζή, Αφροδίτη Κατσαρού, Μαριλένα Χατζηνικολαΐδη, Αδαμαντία Κακαρούντα, Ορέστης Τζιόβας, Δήμητρα Βαμβακάρη, Δημήτρης Μάριζας, Βασιλική Χαλικιοπούλου, κ.α.

Διάρκεια: 102 λεπτά.

Διανομή: Feelgood Entertainment.

*Να προσθέσουμε πως στο Αμερικάνικο box office, στη 2η θέση έπεσε η νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ "Disclosure Day" με την Έμιλι Μπλαντ, που σε πάνω από 10 μέρες προβολής έχει ξεπεράσει παγκοσμίως τα 160 εκατ. δολάρια.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ