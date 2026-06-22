Πάτρα: Εγκρίθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και το σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων ενέκρινε το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, καθώς και το Σχέδιο Διαχείρισης Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, ενέκρινε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και το Σχέδιο Διαχείρισης από Φυσικές Καταστροφές, όπως το εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας.

Στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος ανέφερε τα εξής:

«Επικαιροποιούμε σήμερα το Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αδέσποτων Ζωών Συντροφιάς που έχουμε ως Δήμος, με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, όπως και το Σχέδιο Διαχείρισης από Φυσικές Καταστροφές ως προς τη διαχείριση αυτού.

Tο θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελεί ένα σοβαρό και πολυσύνθετο ζήτημα που συνδέεται με την κάθε τοπική κοινωνία (συμπεριφορές, προβλήματα, επιπτώσεις, ευζωία), εξαρτώμενα επί της ουσίας από το κράτος και την πολιτική του επί του ζητήματος αυτού.

Το υπόψη θέμα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αντιμετωπίζεται από τον Δήμο Πατρέων ως ένα από τα σοβαρά και ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα καθώς αφορά την πιο ευάλωτη ομάδα εγκαταλειμμένων εμβίων που ζουν δίπλα μας.

Οι προσπάθειες των Υπηρεσιών μας είναι πάγιες και διαρκείς στη διαχείρισή του, προκειμένου αυτή να είναι προς όφελος των υπάρξεων αυτών, αλλά και του κοινωνικού συνόλου, μέσα σε ιδιαίτερα ανασταλτικούς παράγοντες, αφού πρόκειται για άλλη μια μεταφορά αρμοδιοτήτων του κράτους προς τους δήμους χωρίς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό.

Έστω και αν το αρμόδιο Υπουργείο δια της Γενικής Αρμόδιας Γραμματείας του μας έχει κατατάξει στους 5 πρώτους Δήμους της χώρας με τα καλύτερα θετικά αποτελέσματα, ωστόσο υπάρχουν ζητήματα και μάλιστα σοβαρά.

Για το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα ξεκινώντας από το μηδέν, από πριν το νόμο 4830/21 αλλά και με την σχετική νομοθεσία, αναφέρεται αναλυτικά στο σχέδιο που έχετε στα χέρια σας για τη διαχείριση του θέματος όπως επίσης βλέπετε και το δεύτερο θέμα που είναι ανάλογο αυτού και έχει να κάνει με τη διαχείρισή του σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Κάτι που το αντιμετωπίσαμε συνάδελφοι πέρυσι το καλοκαίρι στις πυρκαγιές και ενεργοποιήσαμε το υπάρχον τότε σχέδιο διαχείρισης από φυσικές καταστροφές, με χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην πλαζ όπου διασώσαμε και περιθάλψαμε 150 ζώα συντροφιάς και 70 περίπου φάρμας διασώζοντας τα από πυρόπληκτες περιοχές ακόμα και εκτός Δήμου, δρώντας άμεσα με τις Υπηρεσίες μας, με τις Φιλοζωικές Οργανώσεις, με κτηνιάτρους συμβεβλημένους με το Δήμο αλλά και εθελοντές κτηνιάτρους, όπως και δημότες φιλόζωους εθελοντές, προσφέροντας τους προσωρινή φιλοξενία, κτηνιατρική περίθαλψη και νοσηλεία, φάρμακα, τροφές κ.λπ. και που στην αντίθετη περίπτωση πολλά εξ αυτών θα γίνονταν παρανάλωμα του πυρός σαν εγκαταλειμμένα δύστυχα πλάσματα στις πυρόπληκτες περιοχές.

Το θέμα συνάδελφοι είναι πολύ μεγάλο, είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα κοινωνικής ευαισθησίας.

H διαχείρισή του δεν είναι δυνατόν να γίνεται με τον εγκλεισμό τους σε καταφύγια.

Έχουμε δημιουργήσει από το 2021 καταφύγιο στο Δρέπανο σε χώρο 7,5 στρεμμάτων με τις ανάλογες δομές του (νοικιασμένος χώρος) και κτίσματα 208 τ.μ. αλλά ως χώρο προσωρινής φιλοξενίας.

Το ζητούμενο είναι η ευζωία τους και αυτή θα επιτευχθεί με υιοθεσίες και αναδοχές τους από άτομα και οικογένειες που πραγματικά νοιάζονται.

Το βάρος ταυτόχρονα με την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων, πρέπει να δοθεί στο να γίνει κτήμα της κοινωνίας η διαφορετική αντιμετώπιση προς αυτά τα ζώα.

Να μην εγκαταλείπονται από πρώην «κηδεμόνες».

Να μην εγκαταλείπουν έξω από τα αστυνομικά τμήματα και όπου αλλού κουτάβια σε κιβώτια ή σε σακιά με τέτοια απάνθρωπη κοινωνική συμπεριφορά, όπως επίσης να φτάνουν όποιοι είναι αυτοί που το κάνουν και σε κακοποιήσεις ζώων και πολύ σωστά ο νόμος προβλέπει μεγάλες ποινές για τέτοιες περιπτώσεις όπου κανείς δεν έχει δικαίωμα να συμπεριφέρεται σε βάρος της ζωής τους.

Ο μη πολλαπλασιασμός των αδέσποτων αυτών ζώων είναι πρώτιστο για εμάς θέμα γι αυτό και έχουμε συνεχείς συμβάσεις με κτηνιάτρους για στειρώσεις, πέραν των άλλων κτηνιατρικών πράξεων, με συμβεβλημένους κτηνιάτρους που γίνονται ακόμα και χειρουργεία σε τραυματισμένα ζώα χτυπημένα σε τροχαία από την εγκατάλειψη.

Το εγκαταλελειμμένο ζώο πέραν από φοβικό μετά την εγκατάλειψη γίνεται και επιθετικό και δυστυχώς έχουμε και τέτοια ζητήματα, αλλά και επιθετικό μετά από πρόκληση, που πραγματικά δεν μπορείς να τα προλάβεις παρά του ότι είμαστε «επί ποδός» και με την Υπηρεσία μας και με τις Φιλοζωικές Οργανώσεις και ενεργούμε στα πλαίσια της νομοθεσίας για την περισυλλογή και τη φιλοξενία στο καταφύγιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για το πώς χαρακτηρίζεται ένα ζώο επιθετικό αλλά και με ενέργειες επ’ αυτού.

Εκεί στο καταφύγιο έχουμε πέρα των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών, μέχρι και συμβεβλημένο θετικό εκπαιδευτή, προκειμένου να γίνει φιλικό και να προσπαθήσουμε για την υιοθεσία του, ενώ σε χώρους του Δήμου σε όλα τα γεωγραφικά του όρια σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις και φιλόζωους δημότες κατά περιοχή, μοιράζουμε τροφές για τη σίτιση τους, όπου πέραν του νόμου που δεν επιτρέπει τον εγκλεισμό τους αλλά τη διαβίωση σε φυσικό περιβάλλον, το πιστεύουμε πρώτα εμείς και ο στόχος μας είναι να μην υπάρχουν αδέσποτα με έμφαση στις στειρώσεις για το μη πολλαπλασιασμό τους και στις αναδοχές και υιοθεσίες.

Στόχος μας είναι το καταφύγιο να λειτουργεί συμπληρωματικά για την προσωρινή παραμονή και περίθαλψη των ζώων αυτών, μέχρι να πάνε σε ανάδοχες οικογένειες και υιοθεσίες. Μεγάλη δυσκολία έχει το θέμα, αλλά έτσι μόνο μπορεί να λυθεί, για αυτό πέραν των άλλων και οι προσπάθειές μας για υιοθεσίες είναι διαρκείς όπως επίσης και με τις μέρες υιοθεσίας που κάνουμε σε συχνά και τακτικά διαστήματα προκειμένου να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση αυτή, καλλιεργώντας φιλική προς τα ζώα αυτά αντιμετώπιση με προσφορά στην ευζωία τους.

Αυτό το προσπαθούμε από τις μικρές ηλικίες στις σχολικές κοινότητες σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις, με τους συμβούλους του Δημάρχου, με τις Υπηρεσίες μας, με επισκέψεις σε σχολεία προκειμένου να δημιουργήσουμε από τις μικρές αυτές ηλικίες μια φιλοζωική κουλτούρα όπως επίσης στο «Εκπαιδευτικό Πάρκο Δράσεων» του Δήμου Πατρέων και στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου μας, μέσα και από τις δράσεις αυτές.

Ο Δήμος Πατρέων μαζί με όλες και όλους τους συνεργάτες του δίνει καθημερινά μια αδιάκοπη μάχη καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με έλλειψη πόρων (φαίνεται στην υπηρεσιακή εισήγηση) το τι παίρνουμε κατ έτος από τους ΚΑΠ που είναι μόνο 70.400 ευρώ κατά έτος ενώ απαιτούνται πάνω από 600.000 ευρώ με τη διαφορά να την επωμίζεται ο Δήμος από ιδίους πόρους.

Αναλυτικά φαίνονται στην εισήγηση τα πάντα, ενοίκια , συμβάσεις, φάρμακα, εμβόλια, τροφές εξωτερικές υπηρεσίες, μισθοδοσίες, νοσηλείες, περιθάλψεις, δαπάνες συντήρησης, γενικά έξοδα κ.λπ.

Πέραν των πόρων όμως είναι και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, από περισυλλογείς, φροντιστές, εκπαιδευτές κ.λπ. αλλά και κτηνίατρο που ή παίρνουμε από άλλες διευθύνσεις του Δήμου εργαζομένους όπου λείπουν από εκεί βέβαια και μετά από σχετική πιστοποίηση προσφέρουν στον τομέα αυτόν υπηρεσία όπως π.χ. περισυλλογέας ή κάνουμε συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών και φυσικά από το ταμείο του Δήμου οι δαπάνες.

Χρησιμοποιούμε επίσης το κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο από πρόγραμμα και στην περίπτωση αυτή το Φιλόδημος ΙΙ που είναι επενδυτικό, αλλά και με δικές

μας δυνάμεις από εργαζομένους των τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αυτεπιστασίας έχουμε δημιουργήσει πλέον και το κτηνιατρείο εντός του καταφυγίου που είναι εξοπλισμένο από το πρόγραμμα με μελέτες των Υπηρεσιών μας με κάθε απαιτούμενο ιατρικό εξοπλισμό, από αναλυτή αίματος μέχρι ακτινολογικό και χειρουργείο για τις απαιτούμενες κτηνιατρικές πράξεις, εξετάσεις, αλλά και χειρουργικές επεμβάσεις.

Αξίζει πραγματικά τον κόπο να επισκεφθείτε το καταφύγιο και κτηνιατρείο, ενώ στα πλαίσια της φιλοζωικής κουλτούρας που θέλουμε να αναπτύξουμε από τις μικρές ηλικίες πολλές φορές έχουμε καλέσει σχολεία αλλά και νηπιαγωγεία και επισκέπτονται το χώρο του καταφυγίου, αλλά και με πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών έρχονται και τους μιλάμε για την αγάπη προς τα ζώα και την μη εγκατάλειψη στην τύχη τους , ενώ στις εκδηλώσεις που κάνουμε για τις υιοθεσίες ξεχωριστή σημασία έχουν εργαστήρια και βιωματικές δράσεις από φιλοζωικά Σωματεία, από αθλητικά Σωματεία, πολιτιστικά με θεατρικό παιχνίδι, επίσης από το 4 ο Σύστημα Προσκόπων Πάτρας, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό αλλά και εικαστικές και αφηγηματικές δράσεις των ίδιων των παιδιών προς τα αδέσποτα, είτε με ζωγραφιές τους που τις εκθέτουν παράλληλα, είτε με έκθεση σκέψεων με αγάπη και φροντίδα για τα αδεσποτάκια.

Ως Δήμος με τις Υπηρεσίες μας και τους συνεργάτες μας με σημαντικό μέρος αυτών τις Φιλοζωικές Οργανώσεις έχουμε πράγματι κάνει πολλά, άλλα χρειάζονται επίσης πολλά με το κυριότερο να μην υπάρχουν αδέσποτα, να μην εγκαταλείπονται και το καταφύγιο να είναι μόνο για προσωρινή φιλοξενία.

Έχουμε φτάσει να έχουμε διαχειριστεί πάνω από 3.500 αδέσποτα, για όλες τις κτηνιατρικές πράξεις, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, τσιπαρίσματα και ό τι άλλο απαιτείται με καταγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς του αρμόδιου Υπουργείου, έχουμε φθάσει πάνω από 800 υιοθεσίες και αναδοχές, έχουμε περιθάλψει 400 περίπου τραυματισμένα ζώα σε πολλά εξ αυτών και χειρουργεία, ενώ ένα άλλο σημαντικό επίσης θέμα και είναι και θέμα πολιτισμού είναι η αποτέφρωση νεκρών ζώων, είτε από τροχαία που χάνουν τη ζωή τους τα ζώα αυτά, είτε από ασθένειες, είτε λόγω ηλικίας, φτάνοντας στις 800 αποτεφρώσεις με εταιρεία που έχουμε συμβληθεί.

Γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια γιατί ο στόχος παραμένει στόχος για μη ύπαρξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς και να μην υπάρχουν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και αυτό είναι συνάρτηση όλων των παραπάνω.

Σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια η συμβολή των φιλοζωικών οργανώσεων είναι τεράστια τις οποίες και ευχαριστούμε δημόσια, όπως και τον κάθε φιλόζωο πολίτη σε κάθε γειτονιά, τις Υπηρεσίες μας εννοείται και τους εργαζομένους μας, τις συμβούλους μας όπως την κυρία Άντα Δημοπούλου που από την πρώτη στιγμή επιστρατεύτηκε με αμείωτη προσφορά στην κατεύθυνση αυτή, τους συνεργάτες μας και τη διοικητική ιεραρχία που αναφέρονται στην εισήγηση.

Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί, είναι οι διώξεις αιρετών και η οδήγησή τους στο εδώλιο του κατηγορουμένου, όπως και του αρμόδιου Αντιδημάρχου του Δήμου Πατρέων που έρχεται αντιμέτωπος με τόσα άρθρα του ποινικού κώδικα στις αίθουσες των δικαστηρίων. Κι αυτό, διότι το κράτος έχει μεταφέρει την ποινική ευθύνη στον αρμόδιο αιρετό για να αποφύγει τη δική του ευθύνη.

Πώς όμως θα δικάσεις κάποιον αν του στερείς τα εργαλεία για να ανταποκριθεί;

Έστω όμως αν και αποδεικνύεται κατά τη διάρκεια των εκδικάσεων, ότι δεν έχουμε ολιγωρήσει σε κάτι, οι εργατοώρες που καταναλώνονται είναι σημαντικές και σε βάρος άλλων καθηκόντων μας, πέραν του χαρακτηρισμού ως κατηγορουμένου.

Είναι ζήτημα που θα πρέπει η ΚΕΔΕ να το σηκώσει και να απαιτήσει από την κυβέρνηση την τροποποίηση του νόμου, πέραν των αιτημάτων και των άλλων Δήμων.

Ο Δήμος Πατρέων μαζί με όλους τους συνεργάτες του θα συνεχίσει την προσπάθεια αυτή με συνέπεια και σχέδιο μέσα στους ανασταλτικούς παράγοντες της υποχρηματοδότησης και των ελλείψεων προσωπικού, αλλά και με συνεχόμενες στις διεκδικήσεις μας για επαρκή χρηματοδότηση και προσλήψεων εξειδικευμένου προσωπικού, με στόχο όχι μόνο τη διαχείριση των υπαρχόντων αναγκών, αλλά με όραμα που εμπεριέχει αυτά που επιθυμούμε, δηλαδή ευζωία των υπ’ όψη ζώων, χωρίς προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και κοινωνική προσέγγιση με ευαισθησία και πολιτισμό».