Αίγιο: Μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή η έναρξη του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «Θόδωρος Αγγελόπουλος»

Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αιγίου «Θόδωρος Αγγελόπουλος» άνοιξε αυλαία το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου 2026, με μια λαμπερή και ιδιαίτερα θερμή τελετή έναρξης, στον Κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Αιγίου, με τη συμμετοχή του κοινού να ξεπερνά κάθε προσδοκία και να δημιουργεί μια μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η φετινή διοργάνωση, με κεντρική ιδέα «Φωτίζοντας τον διάλογο», εγκαινίασε την 5η εκδοχή της, δίνοντας το στίγμα ενός φεστιβάλ που αποτελεί πλέον θεσμό για τον Δήμο Αιγιαλείας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και ένα αναγνωρισμένο πολιτιστικό γεγονός με πανελλαδική και διεθνή απήχηση.

Την τελετή παρουσίασε η φιλόλογος Βαρβάρα Σεφέρη.

Το κοινό καλωσόρισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αδέσποτων Ζώων και Πρόεδρος του Φεστιβάλ, κ. Γιώργος Φραγκονικολόπουλος, αναφερόμενος στη σημασία του θεσμού και στη σταθερή προσπάθεια του Δήμου Αιγιαλείας να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ευχαρίστησε το κοινό, τους δημιουργούς και τους προσκεκλημένους, τονίζοντας τη σημασία του φεστιβάλ ως θεσμού που προβάλλει το Αίγιο σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ ενισχύει ουσιαστικά τη σχέση της πόλης με τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό.

Στη συνέχεια, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, κ. Ανδρέας Άννινος, παρουσίασε τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο της φετινής διοργάνωσης, η οποία, με κεντρική ιδέα «Φωτίζοντας τον διάλογο», περιλαμβάνει διαγωνιστικά προγράμματα, αφιερώματα, παράλληλες δράσεις, συζητήσεις και εκθέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία του Γιάννη Οικονομίδη ως τιμώμενου προσώπου της φετινής διοργάνωσης.

Ο Συντονιστής του Φεστιβάλ, κ. Θοδωρής Πανουτσόπουλος, μίλησε για την πορεία του AISFF μέχρι σήμερα, τη σημασία της συνεργασίας με τους θεσμικούς φορείς, τους υποστηρικτές, τους χορηγούς και τους ανθρώπους που εργάζονται για τη διοργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι το φεστιβάλ αποτελεί πλέον έναν ζωντανό πολιτιστικό πυρήνα για την Αιγιάλεια.

Το παρών έδωσε και ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσων Φωτήλας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του φεστιβάλ ως ενός θεσμού που έχει πλέον αποκτήσει πανελλαδική απήχηση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη στήριξή του μέσω του ΕΚΚΟΜΕΔ, αλλά και τη σημασία της παρουσίας σημαντικών ανθρώπων του κινηματογράφου στο Αίγιο.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης, η βουλεύτρια Αχαΐας κα Σία Αναγνωστοπούλου, εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Τάκης Παπαδόπουλος και κ. Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών ο κ. Ηλίας Τσέπης, Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσαν οι τιμητικές βραβεύσεις του Μάκη Παπαδημητρίου και της Μαρίας Καλλιμάνη, δύο σημαντικών προσώπων της σύγχρονης ελληνικής υποκριτικής. Ο Μάκης Παπαδημητρίου παρέλαβε το τιμητικό βραβείο του φεστιβάλ μέσα σε θερμό χειροκρότημα, ενώ το βραβείο της Αιγιώτισσας ηθοποιού Μαρίας Καλλιμάνη, η οποία απουσίαζε λόγω γυρισμάτων στο εξωτερικό, παρέλαβε εκ μέρους της η μητέρα της, κα Βασιλική Καλλιμάνη, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για το κοινό.

Κατά τη διάρκεια της τελετής παρουσιάστηκαν επίσης οι κριτικές επιτροπές των τεσσάρων διαγωνιστικών τμημάτων του φεστιβάλ, οι οποίες θα αξιολογήσουν τις ταινίες της φετινής διοργάνωσης και θα απονείμουν τα βραβεία του AISFF5.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια μεγάλη συναυλία του Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, την αμεσότητα και τον γιορτινό του ρυθμό παρέσυρε το κοινό σε μια μοναδική μουσική εμπειρία. Με αγαπημένα τραγούδια, έντονη σκηνική παρουσία και εξαιρετική επικοινωνία με τον κόσμο, ο Μαραβέγιας έδωσε στην έναρξη του φεστιβάλ τον πιο ζωντανό και φωτεινό τόνο.

Το φεστιβάλ θα συνεχίσει μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου με καθημερινές δράσεις και προβολές.

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα του AISFF5 εδώ.

Είσοδος Ελεύθερη.

Διοργάνωση: Δήμος Αιγιαλείας

Συνδιοργάνωση: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Χρυσός Χορηγός: Helesi

Χορηγοί: Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αύρα, Κτήμα Μέγα Σπήλαιο

Υπό την Αιγίδα του: ΕΚΚΟΜΕΔ.

Με την Υποστήριξη: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ερευνητικό Δίκτυο για το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC), ASIFA Hellas, Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.), Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου.

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Πάτρας, Ionian Regional TV.