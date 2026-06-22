Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συνεχίζει την καλοκαιρινή του περιοδεία με τον "Επιθεωρητή" του Γκόγκολ

Το Άρμα Θέσπιδος συνεχίζει δυναμικά την θεατρική του διαδρομή με τον "Επιθεωρητή" του Νικολάι Γκόγκολ, μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΠΕΔ.Δ.Ε., δίνει την δυνατότητα στους θεατές να παρακολουθήσουν με ελεύθερη είσοδο έργα του κλασικού ρεπερτορίου εκτός σκηνής, σε χώρους πολιτιστικών φορέων και συλλόγων της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοδυτικής Ελλάδας.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των επερχόμενων παραστάσεων, οι οποίες ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο της καλοκαιρινής περιοδείας του Άρματος Θέσπιδος:

Απόψε Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα 21:30, Πολιτιστικός Σύλλογος Ρωμανού

Στον αύλειο χώρο του Ιερού ναού Πέτρου και Παύλου, επί της Αγίου Δημητρίου.

Τετάρτη 24 Ιουνίου, ώρα 21:30

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρόης, 20ο Δημ. Σχολείο-Ναυπάκτου 29.

Πέμπτη 25 Ιουνίου, ώρα 21:30

Πολιτιστικός Σύλλογος Αργυράς, στην Αίθουσα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου.

Παρασκευή 26 Ιουνίου, ώρα 21:30

Σύλλογος Γυναικών Αγίου Βασιλείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου, κοντά στο ναό Αγίας Κυριακής.

Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 21:30

Πολιτιστικός Σύλλογος Ταραμπούρα

61ο Δημ.Σχολείο-Μιλήτου 2, στις 21:30.

Κυριακή 28 Ιουνίου, ώρα 21:30

Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Καστριτσίου στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Καστριτσίου.

Δευτέρα 29 Ιουνίου, ώρα 21:30

Αλισσός, Δημοτ. Σχολείου Αλισσού.

Η υπόθεση του έργου:

Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν ότι ένας επιθεωρητής καταφθάνει ινκόγκνιτο για να τους ελέγξει. Με τον φόβο πως όλα τα «άπλυτά τους» θα βγουν στην φόρα, μπερδεύουν τον Χλεστιακόφ —έναν ασήμαντο κρατικό υπάλληλο που βρέθηκε τυχαία στην πόλη για να ξεφύγει από τα χρέη του στον τζόγο— με τον επικίνδυνο επιθεωρητή. Στην αρχή, ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται την παρεξήγηση. Όταν όμως καταλαβαίνει τι συμβαίνει, το εκμεταλλεύεται…

Συντελεστές:

Μετάφραση -Σκηνοθεσία: Χρήστος Στρέπκος

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Κινησιολογία-Σχεδιασμός φωτισμών: Καμίλο Μπεντανκόρ

Μουσική: Γιώργος Τριανταφύλλου

Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Φωτογράφηση προβών: Νίκος Ψαθογιαννάκης

Μακιγιάζ: Ίνα Τσέλιου

Τρέιλερ παράστασης: Κωνσταντίνος Λιόπετας.

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη, Χριστίνα Αναγνώστου.

Είσοδος ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες: 2610 623730 και www.dipethepatras.gr