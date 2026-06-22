Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας- Έκλεισε η Αθηνών - Λαμίας, επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Μάλιστα, κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Ακραίφνιου και στα δύο ρεύματα εξαιτίας της φωτιάς.

Σημειώνεται λίγο πριν τις 16.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ, από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

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