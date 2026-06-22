Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο στο 8ο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ»

Το Μουσικό Σχολείο Άμφισσας «Ελένη Καραΐνδρου» ανοίγει, για τρίτη (3η) χρονιά, το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» με ένα αφιέρωμα στον εκλιπόντα, σπουδαίο συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο, ο οποίος ως γνωστόν είχε γεννηθεί στην Πάτρα. Η συνεργασία, ο διάλογος, η ανταλλαγή ιδεών και η εξωστρέφεια αποκτούν φέτος νέα διάσταση μέσα από τη σύμπραξη με το Λαϊκό Σύνολο του Μουσικού Σχολείου Λαμίας.

Η διαχρονικότητα των έργων του Θάνου Μικρούτσικου, έτσι όπως εκφράζεται μέσα από την αδιάλειπτη επεξεργασία των στίχων και των συναισθημάτων, αποτελεί έναν οδηγό τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές, για μια εκπαίδευση γεμάτη φως και ουσία.

Η προσπάθεια των μαθητών και των καθηγητών των σχολείων είναι μια καθημερινή αναμέτρηση με τον χρόνο. Το ρολόι, που είναι η Μουσική, μετρά ασταμάτητα, σε σταθερό χρόνο, χωρίς οίκτο, αλλά με πολύ συναίσθημα και αγάπη.

Η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής Anima Mea αποτελείται από μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου. Στον τρίτο χρόνο λειτουργίας της πραγματοποίησε πολλές σημαντικές εμφανίσεις, μεταξύ άλλων στο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» 2024 στη Χάρμαινα και το 2025 στο Θέατρο Φρύνιχος, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας, στο Μεγάλο Καφενείο Άμφισσας, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και στην Έκθεση Καινοτομίας Patras IQ.

Σκοπός της ορχήστρας είναι η καλλιτεχνική, πολιτιστική αλλά και κοινωνική εκπαίδευση των μαθητών, ενώ παράλληλα αποτελεί βήμα έκφρασης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Ορχήστρα ανανεώθηκε από μαθητές σε ποσοστό 60%, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους μαθητές να συμμετέχουν και να απολαμβάνουν τη μαγεία της ορχηστρικής σκέψης και της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Φιλική Συμμετοχή: Κώστας Θωμαΐδης

Διεύθυνση: Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

Ενορχηστρώσεις: Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Ιωάννης Καρύγιαννης (Μικρές Νοθείες)

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Θωμάς Πάλλας.

Διδασκαλία Χορωδίας: Ασπασία Παπαδημητρίου, Εβίτα Γκιώνη

Συμμετέχουν οι καθηγητές: Αθανάσιος Μητσάτσικας (Κλαρινέτο), Σπυρίδων Κριάρης (Σαξόφωνο), Ιωάννης Χαλκιαδάκης (Μπουζούκι).

Σόλο Κιθάρα: Παντελής Νούλας.

«Το ξέρω πως στο τέλος θα ηττηθώ από τον χρόνο. Μέχρι τότε προσπαθώ να τον κερδίζω στα σημεία». -Θάνος Μικρούτσικος

*Το Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» είναι η πιο σημαντική δραστηριότητα του Δικτύου Δελφών και αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Δελφών, του Δήμου Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η συναυλία-αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο θα δοθεί την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στις 21:30 στους Δελφούς, στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

*Ο Θάνος Μικρούτσικος έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου 2019.