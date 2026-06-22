Qatargate: Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελλών, στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση των ελληνικών δικαστικών αρχών.

Το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είναι εν ενεργεία βουλευτής της ΝΔ, συνδέεται με την υπόθεση του Qatargate, ωστόσο δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας απαιτείται προηγουμένως η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μετέβη σήμερα, Δευτέρα (22.06.2026) στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη που τον αφορά.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να κινηθεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, καθώς η εκτέλεση του εντάλματος περνά μέσα από τη διαδικασία άρσης ασυλίας.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2022, γνωστό ως «Qatargate». Τότε είχε γίνει γνωστό ότι η μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας συμμετείχε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, είχε λάβει χρηματοδότηση από το Κατάρ.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε δηλώσει εκείνη την περίοδο ότι είχε λάβει αμοιβές ύψους 60.000 ευρώ από τη Fight Impunity κατά το διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022. Παράλληλα, είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από τη θέση του επίτιμου μέλους του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης.