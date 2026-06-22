Η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας συμμετέχει στον ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον της Δημόσιας Υγείας

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, συμμετείχε στο Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO European Healthy Cities Network), που πραγματοποιήθηκε στη Βιάνα ντο Καστέλο της Πορτογαλίας, από τις 16 έως τις 18 Ιουνίου 2026, με θέμα: «Υγιείς Πόλεις για Υγιείς Γενιές: 40 Χρόνια από τη Διακήρυξη της Οτάβα».

Η διοργάνωση αποτέλεσε ορόσημο για το διεθνές κίνημα των Υγιών Πόλεων, καθώς συμπληρώνονται σαράντα χρόνια από τη Διακήρυξη της Οτάβα για την Προαγωγή της Υγείας, το θεμελιώδες κείμενο που ανέδειξε την ανάγκη οι πολιτικές υγείας να διαμορφώνονται με επίκεντρο τον άνθρωπο, την ισότητα, τη συμμετοχή των πολιτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνήσεων, περιφερειών και δήμων, στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ακαδημαϊκοί και ειδικοί στη δημόσια υγεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μέσω πολιτικών που προάγουν τους πυλώνες της υγείας και της ευημερίας: τον Άνθρωπο (People), τον Τόπο (Place), τη Συμμετοχή (Participation), την Ευημερία (Prosperity), τον Πλανήτη (Planet), την Ειρήνη (Peace) και την Ετοιμότητα (Prepare) απέναντι στις σύγχρονες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και υγειονομικές προκλήσεις.

Σχολιάζοντας τα συμπεράσματα του συνεδρίου και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για τη δημόσια υγεία σε περιφερειακό επίπεδο, η Αντιπεριφερειάρχης Άννα Μαστοράκου δήλωσε πως: «Η παρουσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε αυτή τη σημαντική διεθνή συνάντηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να μεταφέρουμε στην περιοχή μας πολύτιμη γνώση, καινοτόμες πρακτικές και επιτυχημένα παραδείγματα από ολόκληρη την Ευρώπη. Η δημόσια υγεία δεν περιορίζεται στις υπηρεσίες υγείας· συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την κοινωνική συνοχή, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των πολιτών. Αξιοποιούμε τη συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ώστε να υλοποιούμε παρεμβάσεις με μετρήσιμο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες και τις επόμενες γενιές».