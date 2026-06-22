Πάτρα: Τελέστηκε Μνημόσυνο του Οδυσσέως Ανδρούτσου στο ναό Αγίου Νικολάου

Όπως κάθε χρόνο το μήνα Ιούνιο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πατρών, επιτελεῖται ιερό Μνημόσυνο, από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως του Ήρωα της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 και πρωτεργάτου της νίκης στη μάχη της Γραβιᾶς, Οδυσσέως Ανδρούτσου.

Φέτος συμπληρώθηκαν 201 έτη από το 1825 που ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονήθηκε λίγο πριν δικαστεί. Είχε γεννηθεί στην Ιθάκη το 1790.

Τό μνημόσυνο τελέστηκε κατά τήν Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου 2026, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών παρουσίᾳ του Αχαιού Υφυπουργοῦ Πολιτισμοῦ κ. Ἰάσωνα Φωτήλα, ὡς ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, καθώς και Βουλευτῶν, Ἐκπροσώπων Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καί Σωμάτων Ἀσφαλείας.

Στήν ὁμιλία του ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, αναφέρθηκε στόν ἡρωισμό τοῦ Ὀδυσσέως Ἀνδρούτσου, στούς ἀγῶνες του γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος καί τέλος στήν φυλάκισή του καί τήν δολοφονία του τόν Ἰούνιο τοῦ 1825, δυστυχῶς, ἀπό ἑλληνικά χέρια.

Ἑστίασε στά θλιβερά ἀποτελέσματα τῆς διχόνοιας, πού πολλάκις ὁδήγησε τήν Πατρίδα μας στόν ὂλεθρο καί ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκη ὁμονοίας καί σύμπνοιας γιά τήν προώθηση τῶν δικαίων τῆς Πατρίδος μας.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία καί τό ἱερό Μνημόσυνο, μετέβησαν ὃλοι ἐν πομπῇ, μέ ἐπικεφαλῆς τόν σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.κ. Χρυσόστομο, στήν Πλατεία Ὀδυσσέως Ἀνδρούτσου, στο Βλατερό όπου υπάρχει προτομή τοῦ Ἣρωος καί ἀνεπέμφθη ἐπιμνημόσυνη δέηση καί κατετέθησαν στέφανοι.

Τίς ἐκδηλώσεις τίμησαν μέ τήν παρουσία τους, τό Ἂγημα Ἱστορικῆς Ἀναβιώσεως «Παναγιώτης Καρατζᾶς» καί ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Πατρέων.