Φωκίων Ζαΐμης: "Είμαστε σταθερά απολύτως θετικοί στην επένδυση του Αυτοκινητοδρομίου"

«Η θέση μας ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το Αυτοκινητοδρόμιο και την υλοποίηση της επένδυσης είναι ξεκάθαρη, δεν έχει αλλάξει και είναι σταθερά δίπλα στην προοπτική πραγματοποίησης της μεγάλης επένδυσης» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης με αφορμή την επίσημη γραπτή πρόταση που έχει καταθέσει ο επιχειρηματίας κ. Μάριος Ηλιόπουλος σχετικά με το έργο του Αυτοκινητοδρομίου.

Ο κ. Ζαΐμης υπενθύμισε πως «από την πρώτη στιγμή – και έχοντας ήδη τα προηγούμενα χρόνια συμβάλλει οικονομικά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Αυτοκινητοδρόμιο Α.Ε., όταν χρειάστηκε να επικαιροποιηθεί το επιχειρηματικό σχέδιο του έργου και να πληρωθούν άλλα έξοδα της εταιρείας – έχουμε δηλώσει την ανάγκη υλοποίησης της επένδυσης με κάθε τρόπο.

Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να υλοποιηθεί ένα έργο που αποτελεί αναπτυξιακό «όπλο» για την Αχαΐα και την Δυτική Ελλάδα και με την επίγνωση αυτής της αξίας της επένδυσης είμαστε αρωγοί στις προσπάθειες».

Όπως συμπλήρωσε σε σχέση με τα επόμενα βήματα: «Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και όλοι οι θεσμικοί Φορείς κατέχουμε από την μετοχές της Αυτοκινητοδρόμιο Α.Ε. και συμμετέχουμε στο Δ.Σ. με μοναδικό στόχο να διασφαλίζονται όλες οι αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις στην κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητοδρομίου για την περιοχή μας και τους πολίτες.

Αυτό που για εμάς απομένει είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτίμησης των μετοχών των θεσμικών Φορέων από ανεξάρτητους ελεγκτές - η οποία διαδικασία είναι σε εξέλιξη και προς περάτωση - για να προχωρήσουμε μαζί με τον επενδυτή στην συμφωνία που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου».

Όπως καταλήγει ο κ. Ζαΐμης: "Έχουμε πει με κάθε τρόπο πως αυτές οι αυτονόητες για εμάς θέσεις αντανακλούν τον σεβασμό στον θεσμικό μας ρόλο και, βέβαια, την δεδομένη βούλησή μας να προχωρήσει το έργο στην φάση της υλοποίησης χωρίς αστερίσκους, καθυστερήσεις και εμπόδια".