Αναγέννηση Πάτρας: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σχολικό μπάσκετ!

Τα Εκπαιδευτήρια «Αναγέννηση» ήταν πραγματικός… δράκος στον τελικό του Παγκόσμιου Σχολικού πρωταθλήματος μπάσκετ που φιλοξενήθηκε στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας.

Το πατρινό συγκρότημα νίκησε την Κίνα (48-68) και κατέκτησε την κορυφή του κόσμου.

Τα 10λεπτα του τελικού ήταν: 14-18, 25-44 (ημ.), 36-56, 48-68. Από τους πρωταθλητές κόσμου ξεχώρισαν οι Πούλος, Σκληρός και Οικονομίδης, ενώ μεγάλα σουτ έβαλε και ο Φωτεινάκης.

Για την ιστορία, το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Τουρκία που νίκησε στον μικρό τελικό τη Σερβία.

Το ρόστερ των Εκπαιδευτηρίων «Αναγέννηση» είχε ως εξής: Δημήτρης Πούλος, Στάθης Οικονομίδης, Αλέξανδρος Σκληρός, Δημήτρης Σταμούλος, Μιχάλης Κατσιγιάννης, Φώτης Φωτεινάκης, Στάθης Οικονομίδης, Σοφιανός Κουτσίδης, Δημήτρης Φαληδέας, Νίκος Μπαρλογιάννης, Δημήτρης Καββαδάς, Θανάσης Γάτσιος. Προπονητές ήταν οι Γιάννης Ντάγιος και Κώστας Χουντής.

Αρχηγός αποστολής ήταν η υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής Δ.Δ.Ε. Αχαΐας Γεωργία Μητρογιάννη, ενώ συνοδός εκπαιδευτικός ήταν η Ιωάννα Αραμπατζή.

ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας

Εμείς, στην οικογένεια της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους αθλητές, τους προπονητές και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την ομάδα των Εκπαιδευτήρια "Αναγέννηση" της Πάτρας στο Παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Γιατί όταν μια ομάδα φτάνει στην κορυφή του κόσμου, δεν κερδίζει απλώς έναν τίτλο, αλλά δημιουργεί παράδειγμα και δείχνει τον δρόμο σε όλους (μας). Αυτά τα παιδιά, αυτή η ομάδα αποτελούν πηγή έμπνευσης. Συγχαρητήρια και πάλι!

NOΠ

Η Διοίκηση του ΝΟΠ εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση για την κατάκτηση της 1ης θέσης στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Η σπουδαία αυτή διάκριση αποτελεί καρπό σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και ομαδικού πνεύματος. Αξίζουν πολλά μπράβο στους μαθητές-αθλητές για την εξαιρετική τους προσπάθεια, στους εκπαιδευτικούς και τους προπονητές για την καθοδήγηση και τη στήριξή τους, καθώς και στη Διεύθυνση του σχολείου που διαχρονικά επενδύει στον αθλητισμό και στις αξίες που αυτός πρεσβεύει. Τέτοιες επιτυχίες μας γεμίζουν υπερηφάνεια και αποδεικνύουν ότι ο πατρινός αθλητισμός έχει ένδοξο παρελθόν, δυναμικό παρόν και ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο μέλλον. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και ευχές για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον!

ΠΡOΜΗΘΕΑΣ

Η σχολική ομάδα των Εκπαιδευτηρίων "Αναγέννηση", στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά αθλητές του προγράμματος NOUS της Ακαδημίας μας, αλλά και οι προπονητές μας Γιάννης Ντάγιος και Κώστας Χουντής, επικράτησε με 48-68 της Κίνας στον μεγάλο τελικό και σήκωσε το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα!