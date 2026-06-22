Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα- ΒΙΝΤΕΟ

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε επί της Λεωφόρου Σπάτων, κοντά στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»
Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22.06.2026) στα Σπάτα, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής είναι σε ύφεση.
Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Παράλληλα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους της περιοχής οι οποίοι είχαν κλείσει νωρίτερα.
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