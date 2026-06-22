Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα- ΒΙΝΤΕΟ

Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22.06.2026) στα Σπάτα, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής είναι σε ύφεση.

Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Παράλληλα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους της περιοχής οι οποίοι είχαν κλείσει νωρίτερα.

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