Καραμανδάνειο: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης από τον ιατροδικαστή στο βρέφος- Παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση

Ένα βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών με κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι, περιστατικό που έχει οδηγήσει τις αρχές στη σύλληψη της μητέρας του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το ιατρικό προσωπικό, εξετάζοντας την κατάσταση του παιδιού, έκρινε ότι τα ευρήματα εγείρουν σοβαρές υπόνοιες για πιθανή κακοποίηση, όπως αποκάλυψε το thebest.gr.

Η μητέρα υποστηρίζει ότι το βρέφος έπεσε από το κρεβάτι όπου βρισκόταν, ανάμεσα σε μαξιλάρια, τη στιγμή που εκείνη απομακρύνθηκε για να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί. Οι γιατροί, ωστόσο, ενημέρωσαν τις αρχές λόγω της φύσης των τραυματισμών.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το βρέφος την Κυριακή δεν εντόπισε ίχνη κακοποίησης, ενώ εκτιμάται ότι το κάταγμα στον μηρό μπορεί να προήλθε από πτώση.

Το βρέφος παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.