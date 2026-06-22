Ενημερωτικές δράσεις από την Ελληνική Αστυνομία για την παραβατικότητα ανηλίκων και τους κινδύνους στο διαδίκτυο σε σχολεία της Πάτρας

Ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν από Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, σε σχολεία της Πάτρας, τις οποίες παρακολούθησαν περισσότερα από -800- παιδιά, με αντικείμενο την παραβατικότητα ανηλίκων και τους κινδύνους στο διαδίκτυο.

Ειδικότερα, οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από τον Αστυνόμο Β’ Γεώργιο Μπαντζή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων των Πατρών.

Στο πλαίσιο των ομιλιών, οι μαθητές ενημερώθηκαν ενδελεχώς προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τον κόσμο του διαδικτύου, ως εργαλείο της μαθησιακής διαδικασίας, τους ενδεχόμενους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν, καθώς και να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Οι ενημερώσεις περιελάμβαναν ακόμη τις μορφές της βίας, την πρόληψη και την ενίσχυση της ατομικής και κοινωνικής - συλλογικής ευθύνης ως προς τη νεανική παραβατικότητα.

Η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να διοργανώνει ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμενη με όλους τους Φορείς και τις Αρχές, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών.