Άντι Μπέρναμ: Υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών μετά την παραίτηση Στάρμερ

Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος, Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει τη διαδοχή του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, με την υποστήριξη του επίσης υποψήφιου πρώην υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

Η απόφαση του Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί «σηματοδοτεί την αρχή μιας μετάβασης», δήλωσε μέσω του X ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος εξελέγη βουλευτής την περασμένη Πέμπτη και θεωρείται φαβορί για να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος και ταυτόχρονα στην Ντάουνινγκ Στριτ. «Είμαι υποψήφιος», πρόσθεσε.

Σε δήλωσή του ανέφερε:

«Ο Κιρ προσέφερε τεράστιες υπηρεσίες στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία και την αφοσίωσή του σε μια τόσο δύσκολη περίοδο.

Η απόφασή του σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεταβατικής περιόδου και είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπευθυνότητα.

Θα θέσω υποψηφιότητα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας», επιβεβαίωσε ο Μπέρναμ.

Ο Γουές Στρίτινγκ στηρίζει τον Άντι Μπέρναμ για την ηγεσία των Εργατικών

Την ίδια ώρα, ο πρώην υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών, επιλέγοντας να στηρίξει δημόσια την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ.