Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στο κέντρο της Ναυπάκτου- ΦΩΤΟ

Συνεχίζονται στη Ναύπακτο οι εργασίες αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης κεντρικών οδών, στο πλαίσιο έργου συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.



Η ανακοίνωση του Δήμου Ναυπακτίας αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, συνεχίζεται το έργο αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης του οδοστρώματος σε κεντρικές οδούς της Ναυπάκτου, συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Η πρώτη φάση των εργασιών, που αφορούσε στην οδό Γ.Αθανασιάδη-Νόβα (Μεσολογγίου), ολοκληρώθηκε, ενώ πλέον σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στην οδό Ιλάρχου Τζαβέλλα.

Με αφορμή την έναρξη της δεύτερης φάσης των εργασιών, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Μεσολογγίου και την έναρξη της ασφαλτόστρωσης στην Ιλάρχου Τζαβέλλα, συνεχίζουμε ένα σημαντικό έργο που είχε ανάγκη το κέντρο της Ναυπάκτου. Πρόκειται για δύο από τους πλέον κεντρικούς δρόμους της πόλης, που εξυπηρετούν καθημερινά μεγάλο αριθμό κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών, και ήταν επιβεβλημένο να αποκατασταθούν. Το έργο αυτό δεν αφορά μόνο στην εικόνα της πόλης. Αφορά πρωτίστως την ασφάλεια των οδηγών, των πεζών και όλων όσοι κινούνται καθημερινά στο κέντρο.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκο Ραυτόπουλο, τον πρώην αρμόδιο Αντιδήμαρχο Γιάννη Παπαϊωαννίδη, τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συνεργασία. Συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και κάνουν την πόλη μας πιο ασφαλή και λειτουργική».