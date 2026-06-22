Πάτρα: Υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση της Πλατείας Ελευθερίας στα Προσφυγικά

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, υπέγραψε σήμερα (Δευτέρα 22 Ιουνίου) το μεσημέρι, στο Δημαρχείο τη σύμβαση με την ανάδοχη εταιρεία για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση “Πλατείας Ελευθερίας” (Μικράς Ασίας) στα Προσφυγικά Πατρών» προϋπολογισμού 935.000 ευρώ με ΦΠΑ με χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο» αλλά και ίδιους πόρους.

Το έργο της πλατείας αφορά κυρίως, ανακατασκευή δαπέδων- πλακοστρώσεις, συντήρηση-εμπλουτισμό φύτευσης, αποκατάσταση φθορών, αντικατάσταση φωτισμού, σύνδεση με τους δύο πεζόδρομους που συνορεύει η πλατεία, αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού, αναδιαμόρφωση και ανακατασκευή της παιδικής χαράς, συντήρηση- ανάδειξη «μνημείων» της πλατείας.

Κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης της πλατείας, είναι η προσπάθεια σεβασμού, διατήρησης και αξιοποίησης της υπάρχουσας ιστορικής σημασίας της πλατείας και η δημιουργία ενός «πάρκου μνήμης» με ανάδειξη των ιστορικών μνημείων της (τέσσερα αγάλματα- μνημεία).

Η πυκνή βλάστηση του χώρου θα τονιστεί με στόχο την δημιουργία μιας πλατείας-πάρκου, που θα λειτουργεί ως πνεύμονας πρασίνου για την περιοχή. Παράλληλα θα δημιουργηθούν επιμέρους χώροι για κάλυψη- εκτόνωση των αναγκών κάθε ηλικιακής ομάδας που φιλοξενείται στην πλατεία.

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στη σύνδεση της πλατείας με τους δύο πεζόδρομους που έχουν κατασκευαστεί στις δύο πλευρές της (ο πεζόδρομος της οδού Προύσσης και ο πεζόδρομος της οδού Περγάμου).

H χρηστικότητα, η πρόβλεψη δραστηριοτήτων για πολίτες όλων των ηλικιών και η δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ αποτελούν στοιχεία της νέας μελέτης.