Βασίλης Αϊβαλής: «Θεματική σκούπα και προχειρότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο για δυο κορυφαία ζητήματα της Πάτρας»

Σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής για το Δημοτικό Συμβούλιο κάνει λόγο για προχειρότητα στη διέλευση του τρένου και του Μaster Plan του ΟΛΠΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Ο τρόπος με τον οποίο η Δημοτική Αρχή επιλέγει να συζητηθούν δύο εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα για την Πάτρα και το μέλλον της, «Η διέλευση του Τραίνου από την πόλη της Πάτρας» και το «Μaster Plan του ΟΛΠΑ» προκαλεί εύλογο προβληματισμό.

Σύμφωνα με την πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αφενός τα μέτρα για την επίτευξη της υπόγειας διέλευσης της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής από την Πάτρα και, αφετέρου, οι συνέπειες του Master Plan του ΟΛΠΑ στο νέο λιμάνι και τα μέτρα αντιμετώπισής τους, εντάσσονται σε μία ενιαία θεματική, σε μια συνεδρίαση με ακόμη 22 θέματα ημερήσιας διάταξης και μάλιστα την ίδια ημέρα που έχει προγραμματιστεί και δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επιλογή αυτή δεν αποτυπώνει μόνο προχειρότητα και έλλειψη σχεδιασμού. Δημιουργεί την εντύπωση ότι η Δημοτική Αρχή είτε δεν αντιλαμβάνεται το εύρος και τη βαρύτητα των συγκεκριμένων θεμάτων λόγω έλλειψης γνωστικού υπόβαθρου είτε επιλέγει συνειδητά να περιορίσει τον χρόνο και το βάθος της συζήτησης αποθαρρύνοντας έτσι κάθε δημοτικό σύμβουλο που επιθυμεί να τοποθετηθεί με τεκμηρίωση και ουσιαστική γνώση.

Η δε σύμπτυξη δύο τόσο κρίσιμων ζητημάτων σε μία και μόνη θεματική δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Πρόκειται για δύο από τα σημαντικότερα έργα υποδομής, ανάπτυξης και αστικού σχεδιασμού που θα καθορίσουν το μέλλον της Πάτρας για τις επόμενες δεκαετίες. Το καθένα από αυτά θα δικαιολογούσε όχι μόνο ξεχωριστό θέμα ημερήσιας διάταξης, αλλά ακόμη και αυτοτελή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με αναλυτική παρουσίαση του σχεδιασμού, των εναλλακτικών λύσεων, των επιπτώσεων και της πορείας υλοποίησής του.

Με τη διαδικασία που επιλέγεται, όμως, καθίσταται σαφές ότι δεν επιδιώκεται μια ουσιαστική, τεκμηριωμένη και δημιουργική συζήτηση για κάθε θέμα ξεχωριστά. Δεν επιδιώκεται να γνωρίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πολίτες σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε έργο, ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί, ποιοι είναι οι πραγματικοί σχεδιασμοί και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα και στο μέλλον της πόλης.

Αντί, λοιπόν, να κληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι αρμόδιοι φορείς, ώστε να παρουσιάσουν αναλυτικά τον σχεδιασμό τους, να εξηγήσουν τις επιλογές τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να δεχθούν τον δημόσιο έλεγχο, τόσο ο ΟΛΠΑ για το Master Plan όσο και το αρμόδιο Υπουργείο για τη σιδηροδρομική χάραξη, οδηγούμαστε με ένα βήμα σε μία θεματική «σκούπα» στα μέτρα στην περίπτωση του τρένου και στις συνέπειες και μέτρα στην περίπτωση του master plan, παρακάμπτοντας την ουσία.

Μάλιστα, στην περίπτωση του ΟΛΠΑ, καλούμαστε να συζητήσουμε τις συνέπειες του Master Plan χωρίς ποτέ ο ίδιος ο Οργανισμός να έχει προσκληθεί επισήμως στο Δημοτικό Συμβούλιο για να παρουσιάσει το περιεχόμενό του. Ακόμη και ο τίτλος του θέματος αποσιωπά τον σχεδιασμό του ΟΛΠΑ για το παλαιό λιμάνι, εστιάζοντας αποκλειστικά στο νέο λιμάνι, σαν να μην αποτελεί το πρώτο το πραγματικό επίδικο για την πόλη, άκρως εμφανές σημείο προχειρότητας.

Είναι σαν κάποιοι να θεωρούν ότι όλα τα προηγούμενα στάδια είναι ήδη γνωστά και δεδομένα και ότι το μόνο που απομένει είναι να συζητήσουμε τις μορφές αντίδρασης. Όμως, ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι να παρακάμπτει τον διάλογο και τον ουσιαστικό έλεγχο των σχεδιασμών. Είναι να ενημερώνεται, να αξιολογεί, να διαμορφώνει θέση και στη συνέχεια να αποφασίζει τον τρόπο διεκδίκησης.

Όταν συγχέονται ο σχεδιασμός, η ενημέρωση, η ανάλυση, η αξιολόγηση και οι κινητοποιήσεις σε μία ενιαία διαδικασία, δημιουργείται εύλογα η εντύπωση ότι ο πραγματικός στόχος δεν είναι η ουσιαστική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά η άμεση δρομολόγηση συγκεκριμένων μορφών αντίδρασης, κυρίως κινηματικού χαρακτήρα, εκεί δηλαδή όπου ορισμένοι αισθάνονται περισσότερο πολιτικά οικείοι.

Και αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα οδεύει προς εθνικές εκλογές. Διότι εύλογα γεννάται το ερώτημα αν η επιδίωξη είναι η ουσιαστική προάσπιση των συμφερόντων της πόλης ή υποθάλπει και πολιτική αξιοποίηση της αγωνίας των πολιτών για το μέλλον της.