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«Vacanze Siciliane»: Oι Dolce e Gabbana επιμένουν στην… πατριδογνωσία με στάση στην Ταορμίνα

«Vacanze Siciliane»: Oι Dolce e Gabbana ...
Μπακοπούλου Άντυ
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Παρουσιάστηκε μόλις στο Μιλάνο η ανδρική συλλογή τους για άνοιξη/καλοκαίρι 2027

Εχετε ακούσει την παραλία Mazzarò; Στο μαγευτικό νησάκι Isola Bella της Ταορμίνα μετέφεραν νοητά τους θεατές οι Dolce e Gabbana στο Μιλάνο.

Το show της ανδρικής σειράς για άνοιξη/ καλοκαίρι 2027 διέθετε ως «ξεσηκωτικό» ψηφιακό φόντο τα τιρκουάζ νερά στον κολπίσκο εκεί… Σύμφωνα με το label η collection σε οδηγεί στην πανοραμική ταράτσα μιας ιταλικής βίλας στη Σικελία. Κοιτάς από ψηλά τις χρυσές αμμουδιές, τις πορτοκαλιές και τις λεμονιές, τα αρχαία ελληνικά μνημεία και τα μπαρόκ κτίρια.

Με τίτλο «Vacanze Siciliane» τα μοντέλα παρέλασαν με άφθονο tailoring σε λινό και πολύ ελαφρύ κοτόν. Ο καθιερωμένος διάκοσμος του οίκου, περιλάμβανε πολλά «κοφτά» κεντήματα με έμπνευση τα παραδοσιακά εργόχειρα και ασπρόρουχα της περιοχής, ρευστά και τζιν παντελόνια με πετράδια, μεταξενιο swimwear, εμπριμέ με καρτ ποστάλ, πλεκτά σε fifties style διακοπών και μεγάλες τσάντες για ταξιδιωτικές αποδράσεις. Τα υπερβολικά στολισμένα πασούμια αλλά και οι κροσέ εσπαντρίγιες τράβηξαν επίσης το ενδιαφέρον.

Τα στιγμιότυπα ως κομμάτι της εβδομάδας μόδας έκαναν θραύση στο Instagram. Front row ήταν ο πάντα sexy ηθοποιός και ambassador Μικέλε Μορόνε.

 

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#tags Dolce e Gabbana Μιλάνο Σικελία
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