«Vacanze Siciliane»: Oι Dolce e Gabbana επιμένουν στην… πατριδογνωσία με στάση στην Ταορμίνα

Εχετε ακούσει την παραλία Mazzarò; Στο μαγευτικό νησάκι Isola Bella της Ταορμίνα μετέφεραν νοητά τους θεατές οι Dolce e Gabbana στο Μιλάνο.

Το show της ανδρικής σειράς για άνοιξη/ καλοκαίρι 2027 διέθετε ως «ξεσηκωτικό» ψηφιακό φόντο τα τιρκουάζ νερά στον κολπίσκο εκεί… Σύμφωνα με το label η collection σε οδηγεί στην πανοραμική ταράτσα μιας ιταλικής βίλας στη Σικελία. Κοιτάς από ψηλά τις χρυσές αμμουδιές, τις πορτοκαλιές και τις λεμονιές, τα αρχαία ελληνικά μνημεία και τα μπαρόκ κτίρια.