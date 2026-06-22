Η Δημοτική Παράταξη «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» στο πλευρό των εργαζομένων και των επιτυχόντων ΑΣΕΠ του ΕΑΠ

Τη στήριξή της στους επιτυχόντες της προκήρυξης 2Κ/2025 του ΑΣΕΠ για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εκφράζει η δημοτική παράταξη «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι», με ανακοίνωσή της στην οποία διατυπώνει προβληματισμούς για τους όρους των συμβάσεων που καλούνται να υπογράψουν οι εργαζόμενοι.

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» αναφέρει τα εξής:

Το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής προσωπικού μέσω της προκήρυξης 2Κ/2025 για την πλήρωση 162 θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με έδρα την Πάτρα.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, όχι μόνο για το ίδιο το Πανεπιστήμιο, αλλά και για την πόλη μας. Η στελέχωση του ΕΑΠ με μόνιμο προσωπικό ενισχύει έναν από τους σημαντικότερους δημόσιους εκπαιδευτικούς θεσμούς της χώρας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει σε 162 οικογένειες εργασιακή ασφάλεια και προοπτική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιτυχόντων εργάζεται επί σειρά ετών στο Ίδρυμα, σε αρκετές περιπτώσεις έως και 23 χρόνια, καλύπτοντας διαρκείς και πάγιες ανάγκες με επισφαλείς μορφές απασχόλησης. Η πορεία και η επιτυχία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου φέρουν και τη δική τους σφραγίδα.

Ωστόσο, η διοίκηση του Ιδρύματος επέλεξε να θέσει προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης το οποίο, σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, περιλαμβάνει όρους που απέχουν ουσιωδώς από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις ΙΔΑΧ σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα ως προς τη νομιμότητα και τη συμβατότητά τους με το εργατικό και δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο.

Μεταξύ άλλων, καταγγέλλεται ότι προβλέπονται:

- παραίτηση του εργαζομένου από δικαιώματα που απορρέουν από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου,

- δυνατότητα μετακίνησης από την Πάτρα σε άλλη πόλη, με εκ των προτέρων αποδοχή ότι αυτή δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή,

- δοκιμαστική περίοδος χωρίς την απαιτούμενη θεσμική προστασία,

- καθώς και δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης χωρίς αποζημίωση ακόμη και για επιτυχόντες διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

Οι εργαζόμενοι ΙΔΑΧ του δημόσιου τομέα υπάγονται στο ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δημόσια διοίκηση, ενώ εφαρμόζεται και η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων της ίδιας κατηγορίας και ειδικότητας. Οι όροι που έχουν γνωστοποιηθεί προκαλούν εύλογη ανησυχία και απαιτούν σαφείς απαντήσεις από τη διοίκηση του Ιδρύματος.

Εξίσου προβληματική είναι η άρνηση της διοίκησης να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με τους εργαζομένους, ώστε να αναζητηθεί μία λύση που θα διασφαλίζει τόσο τη νομιμότητα όσο και την εύρυθμη λειτουργία ενός δημόσιου πανεπιστημίου.

Οι εργαζόμενοι, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα απέναντι στο Ίδρυμα και στους φοιτητές του, ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους, επιλέγοντας να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους μέσω της δικαστικής οδού.

Η Δημοτική Παράταξη «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και στους εργαζόμενους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Καλούμε τη διοίκηση του ΕΑΠ να αποσύρει το επίμαχο σχέδιο σύμβασης και να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικό διάλογο με τους εργαζομένους, ώστε να διαμορφωθεί ένα συμβατικό πλαίσιο πλήρως εναρμονισμένο με το Σύνταγμα, την εργατική και δημοσιοϋπαλληλική νομοθεσία και τις αρχές του δημόσιου συμφέροντος.

Η Πάτρα δεν μπορεί να αποδέχεται πρακτικές που δημιουργούν ανασφάλεια στους ανθρώπους που επί δεκαετίες στηρίζουν έναν από τους σημαντικότερους δημόσιους εκπαιδευτικούς θεσμούς της χώρας. Ένα δημόσιο πανεπιστήμιο οφείλει να αποτελεί παράδειγμα νομιμότητας, αξιοκρατίας και σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων.